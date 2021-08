Na ruim een jaar nieuwe muziek van Nielson: ‘Zat in een bubbel met mijn eigen verdriet’

Fans van zanger Nielson kunnen hun geluk waarschijnlijk niet op, want vandaag verschijnt zijn nieuwe nummer. Bliksem kwam in slechts twee maanden studiowerk tot stand, maar staat voor de zanger voor een nieuw, vrolijk begin. Het afgelopen jaar was, vanwege het overlijden van zijn neef en goede vriend Nathan, heel emotioneel voor hem.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Nielson voor het laatst muziek uitbracht. Maar met Bliksem heeft hij de energie in het maken van muziek teruggevonden. „Ik ben opgeladen”, zingt hij dan ook in het nummer. Hij noemt het zelf een „nummer dat heel veel Nielson heeft, maar ook iets heel erg nieuws. De beat is heel anders dan wat ik normaal maak, heel minimalistisch.”



Nieuwe muziek van Nielson: Bliksem

Dat de zanger al zo kort na het maken van een track, het nummer gelijk uitbrengt, heeft hij nog niet eerder gedaan. Maar het besluit om dat nu wel te doen, heeft een goede reden: „Van Bliksem kreeg ik zoveel energie dat ik niet langer kon wachten. Na het pittige jaar dat achter mij ligt, heb ik me de afgelopen weken gestort op ouderwets plezier maken in de studio.” Tegen persbureau ANP zegt de zanger dat hij met Bliksem wil later zien dat je moet genieten van het leven. „En ik wil mensen aan het dansen brengen, dat mag ook wel weer eens.”

Omdat het afgelopen jaar zo hectisch was, heeft de zanger weinig gemerkt van de coronacrisis op professioneel vlak. „Ik zat heel erg in mijn eigen bubbel met mijn eigen verdriet. Vrij laat besefte ik pas dat het voor de sector een heel zwaar jaar is geweest”, legt Nielson uit. Hij hoopt binnenkort weer het podium op te kunnen, met zijn nieuwe plaat. „Lekker dansen, plezier maken en lol hebben met elkaar. Ook dat is een manier om die vrolijke Nathan te herinneren.”

Hier kun je Bliksem beluisteren.