TVOH-deelneemster Hanin (18) dreigt uitgezet te worden

De 18-jarige Hanin Al Kadamani dreigt uitgezet te worden. Het Syrische meisje wist vele mensen te raken met haar bijzondere optredens in The Voice of Holland. Bij Beau vertelden deelnemer Dani van Velthoven en presentator Martijn Krabbé dat Hanins aanvraag voor een verblijsvergunning afgewezen is.

Krabbé had naar eigen zeggen verwacht Hanin nooit meer terug te zien na haar deelname aan TVOH. „Omdat er allemaal bureaucratische hobbels zijn voor hun verblijfsvergunning”, legt hij uit. Het meisje verblijft momenteel met haar familie in een asielzoekerscentrum in Ter Apel.

Situatie Hanin is gecompliceerd

Volgens Dani van Velthoven, winnaar van TVOH 2021, is de situatie van Hanin gecompliceerd. Hij vertelt dat ze eerst van Syrië naar Venezuela is gereisd, om vervolgens weer terug naar Syrië te gaan. Dat betekent dat Nederland niet het eerste land is waar het gezin naartoe vluchtte. Volgens Van Velthoven moeten Hanin en haar familie nu bewijzen dat zij geen Venezolaanse verblijfsvergunning hebben. Dat blijkt echter lastig te zijn wegens de onrustige situatie in Venezuela.

Toch geven ze de hoop niet op. „Ze heeft een negatief antwoord gekregen, dus ze heeft haar verblijfsvergunning niet gekregen’’, stelt Krabbé. „Maar je kan het meerdere keren aanvragen, dan ga je in hoger beroep.”

Hanin maakte een diepe indruk met haar auditie bij TVOH. Ze wist met haar Arabische zang iedereen te raken. Ook in de rondes die daarop volgden bleef het meisje mensen ontroeren. Vlak voor de liveshows werd ze echter naar huis gestuurd door coach Anouk. Tijdens de live finale van The Voice keerde Hanin terug. Ze zong toen samen met finalist Dani een Engels-Arabische versie van het liedje Hello, van Adele.