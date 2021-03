Vakantieparken zitten straks ‘ramvol met Nederlanders’

Vakantiehuisjes in Nederland zijn sinds het begin van de coronapandemie duidelijk duurder geworden. Volgens vergelijkingswebsite Parkvakanties.nl zijn de prijzen gemiddeld genomen zo’n 8 tot 13 procent omhooggegaan in het afgelopen jaar, en de prijzen blijven oplopen. Alle vakantieparken zitten straks „ramvol met Nederlanders”, denkt Laurens Taekema, eigenaar van de site. Voor de zomervakantie wordt al driftig geboekt.

De prijzen voor vakantiehuisjes liggen nu alweer iets hoger dan vorig jaar. Volgens Taekema komt dat ook door de reisvooruitzichten. Zo is het negatieve reisadvies voor het buitenland verlengd tot en met 15 mei, dat is inclusief de meivakantie. Daarnaast weten mensen volgens Taekema dat een vakantie in Nederland sowieso door kan gaan, voor het buitenland is dat nog maar de vraag. En mensen hebben de afgelopen zomer Nederland als vakantiebestemming ontdekt.

Luxere huizen zijn in trek

Een gezin met drie kinderen dat twee weken in een huisje op een vakantiepark wil zitten, kan al gauw rekenen op een prijs van meer dan 1000 euro, rekent Taekema voor. „2000 euro wordt ook gerust betaald voor een verblijf op een park. Opvallend genoeg zijn de luxere huizen al een tijd in trek. Mensen willen graag weg, ze zijn het thuiszitten beu. En er is ook wel wat geld beschikbaar, want een vakantie naar het buitenland kon niet.”

Hoeveel duurder een huisje precies is, hangt van het type af, maar ook van de periode waarin geboekt wordt en hoelang het verblijf is. „In de zomervakantie betaal je de hoofdprijs. Dat geldt ook voor alle schoolvakanties”, zegt Taekema. Losstaande vakantiehuisjes zijn doorgaans wat duurder dan de huizen die op een park staan zoals bij Landal GreenParks of Center Parcs. Door de coronacrisis zijn deze nog weer duurder geworden.

Gekkenhuis op website Taekema

Momenteel is het op de website van Taekema „gekkenhuis” door mensen die zoeken op huisjes voor het paasweekend en de meivakantie. Daarvan is nu al zo’n 80 procent van het aanbod geboekt, zegt hij. „Sinds de persconferentie van premier Mark Rutte van afgelopen dinsdag worden mensen zenuwachtiger. Bij ons is het drukker dan ooit”, aldus Taekema.