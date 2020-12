Zo klinkt Flappie van Youp van ’t Hek in het Engels

Youp is er zelf apetrots op (dat weet je maar nooit natuurlijk): zijn kersthit Flappie is in het Engels uitgebracht.

Flappie, voor velen het bekendste, leukste en zieligste kerstliedje van Nederland, van Youp van ’t Hek heeft een tweede leven over de grens gekregen; en dat na 42 jaar. De Amerikaanse singer-songwriter Todd Rundgren, die in ons land tal van albums uitbracht maar als soloartiest nooit een grote singlehit scoorde, heeft een Engelstalige cover van de klassieker opgenomen en vandaag via YouTube gedeeld. Rundgren zingt overigens ‘gewoon’ Flappie en niet bijvoorbeeld Flèppie. Zo gaat ie:

Youp had hok Flappie toch goed dichtgedaan?

Het beroemde lied van Youp gaat over kerstochtend 1961, toen Youps vader zijn lievelingskonijn opofferde voor het kerstdiner. Om nog maar even te slikken:

Maar ik had ’t hok toch goed dicht gedaan?

Zoals ik dat elke avond deed

Ik was de vorige avond zelfs nog terug gegaan

Ik weet ook niet waarom ik dat deed

De cabaretier is blij met de cover. Eindelijk vertaald!!”, reageert hij enthousiast op Twitter.



Romantiek met Mayonaise

Rundgren sleutelde voor zijn cover weinig aan het nummer. De melodie is hetzelfde en de tekst is letterlijk vertaald. Dat hij Flappie bewerkte werd vandaag meteen opgenomen op zijn Nederlandstalige Wikipediapagina.

Van ’t Hek zong het lied voor het eerst in 1978, in het theaterprogramma Romantiek met Mayonaise. Hij maakte toen nog deel uit van de cabaretgroep NAR. Flappie werd in 1981 voor het eerst op single uitgebracht, maar werd toen geen hit. Pas later kreeg het nummer zijn iconische status.

Omdat we het natuurlijk niet kunnen laten:

Flappie in de Top 2000

Ook Flappie heeft een eigen pagina op ‘Wiki’. Daar wordt vermeld dat de B-kant van de single Kontzak heet en je je meteen weer even realiseert dat er vroeger singles bestonden en dat die niet één, maar twee liedjes bevatten.

Het nummer stond vorig jaar op nummer 1175 in de Top 2000 en was ten opzichte van 2018 met 144 plaatsen gestegen. In die Lijst der Lijsten staat Flappie al sinds 2003 onafgebroken. Dat een Amerikaan zijn nummer nu zingt, zal Youp van ’t Hek nooit hebben denken, toen hij het in 1977 voor zijn zus schreef die in een studentencabaretgroep zat. Zij had met het nummer zoveel succes, dat Youp dacht ‘wat eens even…’. De rest is geschiedenis; en nu overgewaaid naar de Verenigde Staten.