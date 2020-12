Stembus Top 2000 geopend, gaat Nederland (alwéér) voor Queen?

De stembus voor de jaarlijkste lijst der lijsten is geopend. Gaat de Nederlandse muziekliefhebber bij de Top 2000 opnieuw voor Bohemian Rhapsody van Queen?

Noem het haat – liefde en een elk jaar terugkerende discussie. In december stemmen de meeste Nederlanders op Bohemian Rhapsody van Queen als mooiste song ooit gemaakt. Vervolgens wordt bekendgemaakt dat de Britse groep rond de in 1991 overleden zanger Freddie Mercury op nummer 1 staat, waarna het ‘sjongejonge’, ‘altijd hetzelfde’ en ‘alwéééér’ door de andere helft van Nederland niet van de lucht is.



als Queen niet in je stemlijst staat voor de top 2000 heb je geen rechten — Nora (@kinkyhoest) December 1, 2020

Voor wie daar verandering in wil aanbrengen: met een ferme druk op een rode knop heeft Radio 2-dj Jan-Willem Roodbeen de stembus van de Top 2000 vandaag in alle vroegte geopend. Roodbeens ochtendshow komt tijdens de Stemweek elke werkdag vanuit het Top 2000 Café. Speciale livesessies met artiesten die een eigen nummer spelen én een cover uit de Top 2000 zijn te horen.

Kans op een Thuispakket

De stemmers maken tijdens de Stemweek kans op het Top 2000 Thuispakket, met daarin een grote doe-het-zelfposter, bierviltjes, vlaggetjes en meer attributen om van hun woonkamer een eigen café te maken en zo de Top 2000 sfeervol samen thuis te beleven. Stemmen kan tot maandag 7 december 17.00 uur. De top 10 van de Top 2000 is dan tegen 18.00 uur bekend. De stemfinaledag is ook op tv te volgen via NPO 1 extra, van 13.00 tot 18.00 uur. De complete Top 2000 wordt donderdag 17 december onthuld. Je stemmen kun je hier uitbrengen. Minimaal vijf en maximaal 35 liedjes mag je aandragen.



De stembussen zijn geopend! 🎉 Breng tot maandag 7 december 17.00 uur je stem uit voor de NPO Radio 2 Top 2000: https://t.co/7dBdUJ1ePM #NPORadio2 pic.twitter.com/Eb1qdgf4vq — NPO Radio 2 (@NPORadio2) December 1, 2020

Best beluisterde Top 2000 ooit?

Nu mensen door corona veel thuis zitten en dat voor de laatste week van het jaar – als de Top 2000 wordt uitgezonden – ook nog het geval wel zal zijn, lijken prachtige luistercijfers voor Radio 2 op komst. Als Metro ernaar vraagt, kan een woordvoerder het alleen maar hopen, maar speculeren durft hij niet. „Dat is toch een beetje in een glazen bol kijken.” Dan gokt Metro het zelf maar: de versie van 2020 zou door de omstandigheden heel goed de best beluisterde editie sinds de start in 1999 kunnen worden (toen eigenlijk eenmalig bedacht voor de millenniumwisseling).

Nieuwe dj’s achter de knoppen

En naar wie luisteren we dan? De Top 2000-dj’s zijn dit jaar Frank van ’t Hof, Jan-Willem Roodbeen, Bart Arens, Gijs Staverman, Annemieke Schollaardt, Ruud de Wild, Wouter van der Goes, Emmely de Wilt, Paul Rabbering, Carolien Borgers, Jeroen van Inkel en Giel Beelen. Laatstgenoemde drie zijn nieuw in het team. Giel Beelen draait aan de knoppen tijdens zijn vaste uren, sinds kort aan het einde van de nacht. Onlangs versliep hij zich twee keer en sindsdien slaapt hij met twee wekkers.

Start iets eerder, leeg Top 2000-café

De Top 2000 begint dit jaar eerder dan voorgaande jaren: de uitzending start direct op eerste kerstdag (vrijdag 25 december), om 00.00 uur. Traditiegetrouw zal de nummer 1 op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling te horen zijn.

De organisatie van de Top 2000 durft niet te rekenen op een gevuld café dit jaar. Wouter van der Goes zegt dat ze voor nu in ieder geval uitgaan van geen publiek. „Zo hoeven we niets af te zeggen, maar mocht er versoepeld worden dan willen we dolgraag het publiek toelaten”, legt de presentator uit. In oktober werd al bekend dat het Top 2000 café in Beeld en Geluid in Hilversum – waar vanuit de lijst wordt gepresenteerd – ondanks de coronamaatregelen wel weer is opgebouwd. „Het café staat. En als het mag, gaan de deuren open. Maar dat weten we voor nu nog niet”, aldus Van der Goes.



Top 2000: HEROES op 1 !!!!!! Een van de mooiste nummers ooit gemaakt, een prachtige ode aan al het zorgpersoneel dit jaar, en tijd dat Queen plaats maakt.

Stem vanaf a.s. Dinsdag mee voor de #top2000 en neem Heroes van David Bowie mee in je lijstje! Delen a.u.b. ! — Renee Heijmans (@reneeheijmans) November 30, 2020

Gaat Queen het weer redden?

Nog even terug naar Queen dan. Die onwaarschijnlijke hit Bohemian Rhapsody stond 17 van de 21 Top 2000-edities op nummer 1. Vier keer belandden de Britten op nummer 2, achter Avond van Boudewijn de Groot (2005), Hotel California van The Eagles (2010 en 2014) en Imagine van John Lennon (2015).

