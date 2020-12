Rapper Glen Faria gaat langs bij verzorgingstehuizen: ‘Wil hen warmte geven’

Het is een koude en regenachtige maandagmorgen als rapper Glen Faria een warme boodschap aan de ouderen van het verzorgingshuis Amsta Nellestijn in Amsterdam-Zuidoost komt brengen. Faria brengt samen met de Bijenkorf een bezoek aan de senioren en zingt daar live zijn nieuwe single: Goed dat jij er bent.

Hiermee willen de initiatiefnemers deze doelgroep een hart onder de riem steken in de coronatijd. „Samenkomen hoeft niet fysiek te zijn, je kunt ook nagaan of het wel goed gaat met eenieder in de maatschappij, dat is ook samenzijn”, zegt de artiest in een interview met Metro.

Silent disco

Door corona leven we als het ware in een koele samenleving waar iedereen bepaalde warmte mist. Een knuffel van je beste vriend of een dikke zoen van je oma, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar Faria weet het gevoel deze ochtend tijdens een coronaproof-concert, op een intieme manier over te brengen op de bewoners van het verzorgingshuis.

Vergezeld door een handjevol aan pers, begeleidt Faria zichzelf – vanuit de rijdende Bijenkorf-etalage die op de parkeerplaats staat – op de piano. Door middel van een silent disco kunnen de bewoners vanuit hun eigen kamer de warme boodschap ter harte nemen.

Goed dat jij er bent

Met het nummer wil de Nederlandse rapper die ‘genegenheid’ weer bij de senioren aanwakkeren en iedereen zich bijzonder laten voelen in aanloop naar de feestdagen. Muziek leent zich daarvoor, want muziek brengt warmte, zegt hij. De aanleiding voor het schrijven van het nummer komt voort uit de zoektocht naar warmte in deze tijd. „De wens van iedereen is toch om weer samen te kunnen zijn.”

Het nummer Goed dat jij er bent staat voor het gevoel wanneer iemand binnen komt. „Als het nou bij jou thuis of in de Bijenkorf is, het is dan goed dat jij er bent. Er is een stuk in het liedje waar wordt gezongen over tafels met alle soorten mensen. Het gaat eigelijk over iedereen, en iedereen mag er zijn”, zegt de muzikant.

Samenkomen zoals we dat kenden, is nu niet mogelijk. Maar de rapper bekijkt het van de zonnige kant: samenkomen kan, zegt Faria, ook iets mentaals zijn. „Je kunt met elkaar in gesprek blijven. Je kunt ook nagaan of het wel goed gaat met eenieder in de maatschappij. Ook dat is samenzijn”, zegt hij. De visie voor dit project was snel duidelijk: ouderen in verzorgingshuizen kunnen op deze manier warmte voelen en mogen weten dat ze niet worden vergeten.

Etalage op wielen gaat het land door

De rijdende etalage gaat de komende dagen als verrassing langs bij verzorgingshuizen in Nederland. Van Amsterdam via Maastricht naar Rotterdam. „Het is altijd leuk om iemand te verrassen. Maar ook omdat je niet met veel mensen samen kunt komen, hebben we gekozen om het stil te houden. We willen de ouderen het gevoel geven van ‘Oh wauw, dit hebben ze voor ons gedaan'”, zegt de artiest. Hiermee hopen de initiatiefnemers dat iedereen in aanloop naar de feestdagen zich bijzonder kan voelen.

„Het allermooiste zou zijn dat we het met al deze mensen in een zaal zouden kunnen vieren. Maar omdat dat niet kan, vind ik dat we als maatschappij de verantwoordelijkheid hebben om te zoeken naar hoe het wel kan. En dat is wat we hebben gedaan.”