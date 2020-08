Lil Kleine geeft twee coronaproof concerten in Rotterdamse Maassilo

Fans van Lil Kleine krijgen zondag 23 augustus twee keer de mogelijkheid om hun idool weer eens te zien optreden. In de Maassilo in Rotterdam organiseert E&A Events twee concerten voor alle leeftijden.

Lil Kleine heeft – net als veel van zijn collega-artiesten – vrijwel geen optredens kunnen doen sinds halverwege maart, toen de intelligente lockdown vanwege corona werd afgekondigd. Hij heeft wel meegewerkt aan diverse dinnershows in Club NOVA in Amsterdam en in de Maassilo in Rotterdam.

Met deze ‘seated concerten’ kunnen ook zijn jongste fans weer een concert van Lil Kleine bijwonen. Dat was en is niet mogelijk bij de dinnershows, waar de leeftijdsgrens 18 jaar en ouder is.

Veiligheidsmaatregelen

Bij de concerten van Lil Kleine is gedacht aan alle veiligheidsmaatregelen. Organisator E&A Events neemt extra maatregelen rondom hygiëne, zoals desinfecterende zeep bij de toiletten. Bovendien is er voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen. De organisatie vraagt om de maatregelen te respecteren en gepaste afstand te houden van elkaar.

Kaarten voor het evenement zijn vanaf vandaag te koop via de website van E&A Events.

Lil Kleine voor de klas

Lil Kleine heeft sowieso niet stilgezeten de laatste tijd. Gisteren werd bekend dat de rapper officieel voor de klas staat bij online collegereeks Street University. Dat zijn vijftig on- en offline colleges, waarbij deelnemers alle ins en outs op het gebied van muziek, ondernemen en persoonlijke groei ontvangen. Ook Jack Shirak, Michel Perridon (Quote 500-ondernemer), dj en hiphop artiest Yung Felix en radio-dj Barend van Deelen doen mee.

„Ik ben heel erg trots op de groep waarmee we vandaag starten”, vertelde Jorik Scholten (zoals Lil Kleine echt heer) gisteren. „Het zijn mensen met allemaal een andere achtergrond. Zo hebben we bijvoorbeeld iemand met een eigen loodgietersbedrijf, een jonge topsporter en een doorbrekend volkszanger die zichzelf naar een volgend niveau wil tillen. Dit is precies de samenstelling waar ik op hoopte.”

