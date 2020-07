Niet meezingen met Typhoon: openluchtshow na de lockdown

Voor het eerst in bijna vier maanden tijd mogen er weer concerten voor meer dan honderd bezoekers gegeven worden in Nederland. Rapper Typhoon was vrijdag de eerste artiest die na de lockdown weer op een podium in de buitenlucht te zien was.

Een concert bezoeken: hoe ging dat ook alweer? Wat tot maart nog een van de gewoonste dingen ter wereld was die je kon doen, voelt na het hoogtepunt van de coronacrisis dit voorjaar ineens heel onwennig aan. Want het is toch wel heel gek wanneer de dichtstbijzijnde concertbezoekers zich op anderhalve meter afstand van je bevinden. Niet alleen dat, maar je moet ook keurig op je stoel blijven zitten én je mag niet meezingen. Iedereen die Typhoon ooit op een festivalpodium heeft gezien, weet dat stilzitten vrijwel onmogelijk is. Toch durft de rapper het aan om zelfs met deze beperkingen de bühne te betreden.

De Tuin

Dit tijdens de concertreeks De Tuin van 2020 in het schilderachtige Brielle. Het idee voor de shows komt uit de koker van Typhoon zelf vandaan, die het concept verder uitdacht met concertorganisator Tribe. Die zijn eveneens verantwoordelijk voor de jaarlijks terugkerende muziekevenementen Vrienden van Amstel Live in Ahoy en Strandfestival Zand. De concerten onder het vaandel De Tuin van 2020 zijn echter van een geheel andere grootte: er worden maximaal 140 bezoekers welkom geheten in het historische centrum van Brielle. Ter vergelijking: in de Ziggo Dome passen bij volle capaciteit 120 keer zoveel bezoekers.

Nadat de handen ontsmet worden met antibacteriële gel, is bij binnenkomst op het terrein van De Brielsche Aap een klein overdekt podium te zien met een lange catwalk. Aan weerszijden van de catwalk staan tafeltjes met daarbij elk twee stoelen. Om de anderhalve meter zijn witte strepen zichtbaar in het felgroene gras. Die geven aan hoever de concertbezoekers uit elkaar moeten zitten. Het oogt gemoedelijk en intiem. De toeschouwers schuifelen langzaam naar hun toegewezen zitplekken tussen de beschutting van de hoge bomen. Het is een bescheiden decor voor een artiest die al menig festival op zijn grondvesten heeft doen schudden.

Aankijken

Wanneer de leden van Typhoons begeleidingsband De Titanenband het podium oplopen, voelt het nog wat vreemd. Het is geen grootse opkomst zoals tijdens een Pinkpop of Lowlands, maar zodra de eerste noten over het grasveld schallen, gaan de handen op elkaar en bewegen de concertbezoekers ritmisch heen en weer op de tuinstoeltjes. Ook worden her en der de schouders losgegooid.

„Het is mooi om elkaar weer in de ogen te kunnen aankijken”, verzucht Typhoon aan het begin van de show, refererend aan de publiekloze optredens die hij onlangs livestreamde. „Ik had me de zomer anders voorgesteld”, laat hij weten. Al is de zanger tevreden dat hij weer op het podium mag staan – voor het eerst sinds Vrienden van Amstel Live, begin dit jaar.

Typhoon en zijn Titanenband staan vol enthousiasme op de planken zoals de fans gewend zijn, hoewel af en toe de rem erop gaat. Een nummer als Zandloper klinkt minder uitbundig dan gebruikelijk, want het is niet de bedoeling dat de toeschouwers uit hun stoeltjes opveren. Het mag dan wel jaren geleden zijn dat Typhoon voor het laatst voor zo’n bescheiden publiek optrad, na afloop van de show bruist hij van de euforie. „Het voelde sowieso veel te kort”, lacht hij wanneer hij backstage aan het bijkomen is. “Het is bijzonder dat we dit weer met elkaar mogen doen.”

Verstikkend

De organisatie van de concertreeks is in enkele weken uit de grond gestampt. „Het is de hele tijd meebewegen”, stelt Typhoon. „Wat gaat Rutte zeggen? Er zijn zoveel dingen die je niet weet.” Een week geleden ging de kaartverkoop pas van start voor De Tuin van 2020, waar deze zomer ook Snelle, Nick & Simon, Douwe Bob, Tino Martin en Lil Kleine optreden. „Toen de crisis kwam, hing er zoveel angst in de lucht; het was bijna verstikkend,” vindt hij. „We hebben gisteren een try-out gedaan en ik voelde zoveel voorzichtigheid. Ik realiseerde me halverwege de show: we weten wat de beperkingen zijn en we zijn liefdevolle mensen, dus laten we de vrijheid vieren. Het was een verandering van mindset, waardoor de sfeer omsloeg. We zijn hier om verbinding te maken, om mensen blij te maken en om vooruit te kijken met elkaar.”

‘Niet het nieuwe normaal’

Typhoon wil de term ‘het nieuwe normaal’ niet in de mond nemen. „Onze koning zei het veel beter: ‘We moeten iets wat niet normaal is niet normaal maken.’” Hij is zich ervan bewust dat deze eerste reeks shows een testcase zijn van hoe er verderop deze zomer concerten gegeven zullen worden. „Wij zijn zulke adaptieve wezens. Kijk hoe we als land met elkaar om zijn gegaan tijdens de crisis. Het belangrijkste bij deze shows is: we leggen de richtlijnen uit, maar we gaan ook uit van ieders eigen verantwoordelijkheid. Rutte zei al: ‘Gebruik je gezonde verstand.’ Mensen kijken naar ons. ‘Hoe doen zij het?’ We willen een voorbeeldfunctie zijn, waarbij we uitgaan van onze eigen kracht en ons gezonde verstand in plaats van dat we mensen op de vingers tikken.”

