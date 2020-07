Utrecht vreest vandaag voor relschoppers bij verboden demonstratie

Utrecht wapent zich zaterdag tegen mogelijke demonstranten van Nederland in Opstand. Lucas Bolsius, vervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vaardigt een noodbevel uit.

Bolsius vreest voor ongeregeldheden. Burgemeester Peter den Oudsten wees een gebied in de omgeving van het Jaarbeursplein aan als veiligheidsrisicogebied. Supporters van een groot aantal voetbalclubs zouden er volgens de burgemeester een confrontatie met de politie aan te gaan.

In de stad is veel politie te bekennen en toegangswegen worden door agenten gecontroleerd. Eerder werd de demonstratie door burgemeester Den Oudsten verboden. Reden voor het protest zijn de coronamaatregelen en het politiegeweld. De burgemeester is bang voor rellen.

Nederland in Opstand maakt om 15:45 uur bekend waar de mogelijke demonstratie plaatsvindt.

De afgelopen weken werden meerdere anti-coronaamaatregelen demonstraties verboden. Dit is de tweede keer dat een protest van Nederland in Opstand wordt verboden. Daarnaast werden ook protesten van actiegroep Virus Waanzin op het Malieveld in Den Haag en op De Dam in Amsterdam verboden.

