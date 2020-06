Ken je deze podcast al? #31 Fietsen

Er wordt nergens zoveel gefietst als in Nederland. Door Tour-winnaar Laurens ten Dam, maar ook de corona-perikelen lijkt het fietsen alleen maar populairder te worden. Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl selecteerde daarom deze week vijf fiets-podcasts.

1. De Spaak

De Spaak is een podcast met nieuws en informatie over alledaags en recreatief fietsen. Gepresenteerd door fietsjournalist Jeroen Dirks. Diverse actuele fietsonderwerpen komen in deze NTR-podcastserie aan bod, waaronder het NS-beleid rondom fietsen in treinen, ligfietsen, fietssteden en fietsen in tijden van corona.

2. Live Slow, Ride Fast

In deze podcast vertellen Laurens ten Dam en Stefan Bolt heerlijke anekdotes en prachtige verhalen over het wielerleven. Veel bekenden uit de wielerwereld, waaronder Greg van Avermaet, Marianne Vos en Fabio Jakobsen zijn al te gast geweest. Al enige tijd staat deze podcastserie hoog in de hitlijsten. Dit komt onder andere omdat je de liefde voor de wielrensport kan horen.

3. De Rode Lantaarn

Tim de Gier, Willem Dudok en Jonne Seriese maken deze podcast vol passie voor liefhebbers, zonder dat zij alles te serieus te namen. Hierdoor brengt de podcastserie de voor- en nabeschouwingen met een goede dosis humor. Annemiek van Vleuten, Jos van Emden en Sebastiaan Langeveld zijn slechts enkelen gasten in deze goedgemaakte podcast van Dag en Nacht media.

4. Kop over Kop

TV-zender Eurosport is heeft afgelopen tijd flink ingezet op podcasts. Kop over Kop is podcast dat wielerwedstrijden, maar ook met de content daar omheen. Met de commentatoren vers uit de wedstrijd praten ze na over de koers. Wat hebben ze gezien, wat is hun opgevallen en wat verwachten ze in de toekomst? Met de kennis van Bobbie Traksel, Thijs van Amerongen, Nick Stöpler en nog vele anderen bevat de podcast veel nieuwtjes.

5. De Kopgroep

De Kopgroep is de wielerpodcast van EenVandaag met drie gepassioneerde wielren-experts Mart Smeets, Joost Vullings en Martijn Hendriks. In deze podcastserie geven zij hun scherpe kijk op de Tour de France. Helaas bevat de podcastserie nog geen nieuwe afleveringen, maar hopelijk zitten de heren binnenkort weer achter de microfoon.

Lees ook: Ken je deze podcasts al? #30 Vakantie

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.