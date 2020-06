Interactief spel 16 festivals, winnaars mogen gratis naar al die 16

Om het lege festivalseizoen 2020 een beetje leuker te maken, organiseren 16 festivals een interactief spel. Samen met je vrienden kun je meespelen. De winnaar mag alle 16 evenementen volgend jaar gratis bezoeken. Als ze doorgaan natuurlijk…

Welke artiest sprong vanaf een camera in het Pinkpoppubliek? Welke actrice werd gearresteerd tijdens een buitenlands festival en op welk festival gebeurde dat? Op welk festival waaiden een paar dagen voor aanvang bijna alle tenten om en stonden ze net voor de start weer allemaal netjes rechtop?

Online game Festileagues

Het zouden zomaar vragen kunnen zijn bij een online festivalgame. Festivalplatform Festileaks wordt deze zomer ‘Festileagues’. In afwezigheid van de traditionele festivalzomer organiseert het platform een groots opgezette game waarbij festivalgangers teams vormen, opdrachten maken en punten verdienen. De ultieme hoofdprijs: toegang tot maar liefst 16 (!) topfestivals uit binnen- en buitenland in 2021, als deze doorgaan.

In 2020 geen festivals. Dat is de harde realiteit voor een generatie die festivals tot lifestyle heeft gemaakt. Vervangende initiatieven richten zich momenteel vooral op het terughalen van muziekoptredens, bijvoorbeeld door middel van livestreams vanuit huis of een leeg festivalterrein. Er is echter nog geen alternatief voor het gemis van het sociale aspect. Juist dat wat een festival zo onvergetelijk maakt: samen dingen ondernemen, herinneringen maken en avonturen beleven, zo is de mening van Festileakes.

„Dat gevoel is voor ons onmisbaar. Een festival maak je niet succesvol met een headliner, dat doe je met elkaar. In samenwerking met de aangesloten festivals geloven wij dat festivalgevoel ook deze zomer te kunnen creëren met Festileagues,” zegt Jos Willemsen van het muziekplatform.

Team van maximaal vijf personen

Festileagues is een interactief spel voor vriendengroepen die al in de startblokken stonden voor een nieuwe festivalzomer. Als alternatief doen deelnemende teams van maximaal vijf vrienden via dit platform mee aan allerlei festival-gerelateerde online en offline challenges. Wekelijks zijn er prijzen en gadgets te winnen, beschikbaar gesteld door festivals en andere sponsoren. Voor het allerbeste team ligt er een ultieme hoofdprijs in het verschiet: toegang tot alle 16 aangesloten festivals in 2021.

Deze 16 festivals doen mee

Deze festivals doen mee aan Festileagues en kun je volgend jaar dus misschien bezoeken als je erg goed je best doet: Amsterdam Open Air, Balaton Sound (Hongarije), Best Kept Secret, Bospop, Dauwpop, Electric Castle (Roemenië), Indian Summer, Jera On Air, Mañana Mañana, Misty Fields, Nirwana Tuinfeest, NOX In The Woods, Pohoda Festival (Slowakije), Sziget Festival (Hongarije), Vestrock en Zwarte Cross.

