Take That en Robbie Williams geven samen een digitaal concert

In de jaren 90 was het één van de allergrootste boybands. En vrijdagavond was Take That weer even bijna compleet.

Het is voor het eerst in twee jaar dat Robbie Williams weer samen met zijn oud-collega’s om voor het goede doel een concert te geven. Niet voor een publiek dat fysiek aanwezig was, maar via de digitale kanalen. De heren zaten dan ook niet in dezelfde ruimte, dit vanwege de coronamaatregelen.

Minder ongemakkelijk dan groot publiek

Williams voelt zich er wel prima bij, grapt hij. „Minder ongemakkelijk dan voor 80.000 man optreden”, grapt hij. Het klinkt er overigens niet minder om. Zowel Williams als zijn collega’s Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald zijn goed bij stem. Het vijfde lid van de groep, Jason Orange, voegde zich niet bij het gezelschap. In 2014 liet hij weten te stoppen met Take That. „Er is geen ruzie, alleen mijn besluit om hiermee te stoppen”, zei hij destijds.

Mocht je denken dat het hier gaat om een reünie van Take That zelf, dan heb je het mis. Barlow, Owen en Donald zijn nog steeds actief als Take That. Het betrof wél een reünie met Williams, die zicht eind jaren 90 besloot te storten op zijn solocarrière. Dat legde hem overigens geen windeieren. Wereldwijd verkocht hij meer dan 55 miljoen albums. Hij is daarmee de best verkopende artiest van Engeland.

Concert te zien op YouTube

Het hele concert is terug te zien op YouTube. Het trio begint met Greatest Day and Shine voor Williams aanschuift. Tussen de nummers door bespreekt de band nog met elkaar welke nieuwe dingen ze hebben geleerd tijdens de lockdown. Zo speelt Barlow weer gitaar en heeft Donald naar eigen zeggen meer gelezen dan in zijn hele schooltijd.

De opbrengst van het concert gaat naar de stichting Nordoff Robins, die muziektherapie geven. Ook Crew Nation krijgt een deel, een organisatie die concertmedewerkers ondersteunt.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.