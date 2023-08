Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze nieuwe Netflix-film bepaal jij hoe het verhaal verloopt

Wie altijd al eens de droom had om zelf te bepalen hoe een film of serie verloopt, kan vanaf eind deze maand zijn geluk op bij Netflix. De streamingdienst grijpt met Choose Love naar een oude formule.

Netflix Interactive Movies zijn perfect voor een klein deel van de filmliefhebbers. Er zullen genoeg fans zijn die helemaal geen zin hebben in interactie met een verhaal, maar voor de mensen die het wel willen, is Choose Love een ultieme nieuwe titel. Zeker als je ook nog eens gek bent op alles wat met romantiek te maken heeft.

Netflix-films waarin jij het verhaal bepaalt

Een oude formule, dus. Ondanks het kleine aanbod zijn Netflix Interactive Movies er al eventjes. Het zijn films waarin je zelf kunt bepalen hoe het verhaal van de film verloopt. Dat doe je door op bepaalde plotmomenten in het verhaal, met de afstandsbediening van je televisie of scherm van je smartphone of tablet, keuzes te maken.

Wat ons betreft kan dit concept de kwaliteit van films uitstekend combineren met de charme van games. In de praktijk hebben titels als Bandersnatch, You vs. Wild en Escape The Undertaker laten zien dat de uitwerking wellicht iets minder tof is. Maar dat is slechts een kwestie van smaak.

Het komt er in ieder geval op neer dat bepaalde verhalen verschillende uitkomsten hebben en jij ervoor kunt zorgen dat je alle uitkomsten ziet.

Choose Love: de interactieve rom-com

Choose Love is een interactieve romantische komedie die de Netflix-kijker in de schoenen zet van een Matchmaker. Het verhaal richt zich op Cami Conway, een geluidsingenieur die bijzonder gelukkig is met haar huidige leventje. Maar dat alles lijkt te veranderen op het moment dat ze een oude vlam tegenkomt.

Wie zich doorgaans stoort aan de keuzes van een personage kan met Choose Love laten zien hoe het wel moet. Netflix geeft je de mogelijkheid om het verhaal in zijn geheel te sturen. Wat moet ze doen, met wie gaat Cami er vandoor en wat is de ultieme weg naar geluk?

Vanaf 31 augustus is Choose Love te zien op Netflix en kun jij het helemaal zelf ontdekken. Feest!