Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jennifer Lawrence heeft geen spijt van scène in biosfilm waarin ze uit de kleren gaat

De Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence is momenteel in de Nederlandse bioscopen te zien in de film No Hard Feelings. Eén moment in die film springt er voor veel bioscoopbezoekers uit. Dat is de vechtscène waarin de actrice in haar nakie op een strand te zien is. Vanuit haar omgeving kreeg ze vaak de vraag kreeg of ze die scène wel moest spelen.

Toch twijfelde ze zelf geen moment. Dat terwijl de rol van intimiteitscoördinatoren steeds groter wordt op de set sinds #MeToo en er meer wordt geluisterd naar de bezwaren van acteurs en actrices die zich kwetsbaar opstellen in scènes.

Jennifer Lawrence over naaktscène: ‘Het was hilarisch voor mij’

„Iedereen in mijn leven en omgeving deed het juiste. Ze vroegen me steeds: ‘Weet je het zeker? Weet je het zeker?”, zegt Jennifer Lawrence in een interview met Variety. „Maar ik hoefde er niet eens over na te denken. Het was hilarisch voor mij”, zegt ze over de naaktscène.

Het is Lawrence’s eerste volledig naakte scène. De 32-jarige Oscarwinnende actrice, onder andere bekend van haar rol in Silver Linings Playbook en The Hunger Games, heeft al weleens eerder gedeeltelijk naakt geschoten voor films als Red Sparrow uit 2018.

Kleding wordt gestolen tijdens het naaktzwemmen

In de film No Hard Feelings speelt Jennifer Lawrence de 32-jarige Uber-chauffeur Maddie wiens auto in beslag wordt genomen omdat ze haar belasting niet heeft betaald. Ze moet daarom op zoek naar een nieuwe auto. Deze Maddie gaat daarom in op een advertentie die is geplaatst door een rijk stel. Dat stel biedt haar een gloednieuwe auto aan. Maar dan moet ze wel op date gaan met hun sociaal onhandige 19-jarige zoon om hem voor te bereiden op het studentenleven.

Later in de film belanden Maddie en de 19-jarige introverte student op een strand waar ze hun kleding uitdoen om te gaan naaktzwemmen. Maar terwijl ze in het water dobberen, worden ze van hun kleren bestolen. Maddie, het personage dat door Jennifer Lawrence wordt gespeeld, besluit naakt het gevecht aan te gaan met de kledingdieven om haar spullen terug te krijgen.

Scène kostte Jennifer Lawrence ‘veel repeteerwerk’

Het moment is een van de vele ongemakkelijke, seksueel geladen scènes in de film, maar de enige waarin de actrice daadwerkelijk expliciet uit de kleren moet. Het spelen van die scène kostte Jennifer Lawrence dan ook ‘veel repeteerwerk’.

Toch was het geen moment ongemakkelijk. „Het voelde niet raar of onveilig. Het was helemaal professioneel”, vertelt de acteur die 19-jarige tegenspeler van Jennifer Lawrence speelt.

De film No Hard Feelings is momenteel in Nederlandse bioscopen te zien.