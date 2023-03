Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves is een duik in het magische onbekende

Je kent het of je kent het niet. Dat is meestal wel hoe het gaat, maar bij een film als deze zeker. Voor wie geen idee heeft waar bovenstaande kop vandaan komt: het is gebaseerd op de gelijknamige game. Ontzettend spannend voor de één, misschien suf voor de ander. In Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves volgen we een groep avonturiers tijdens een belangrijke reis. Waarbij ze een duidelijk doel voor ogen hebben, maar gaandeweg ook veel over zichzelf te weten komen. Een win-win situatie, toch?

Het spel Dungeons and Dragons is al decennialang een hit bij liefhebbers van spellen, en dan vooral de ingewikkelde soorten. Spelers krijgen de kans een eigen karakter te kiezen met bepaalde specifieke vaardigheden. Daarmee gaan zij op avontuur en proberen dan bepaalde doelen te bereiken. Dat gaat hand in hand met verschillende regels en uitdagingen. Een film met zo’n bijzondere achtergrond moet wel een echte beleving zijn, toch? Metro nam de proef op de som en koos Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves uit voor de Filmrecensie van de week.

Dungeons & Dragons, maar ook Adventures & Lessons

Tovenaars, magische wezens, speciale krachten en nog veel meer. Je kijkt je ogen uit terwijl Edgin (Chris Pine) en zijn mede-avonturiers Holga (Michelle Rodriguez), Doric (Sophia Lillis) en Simon (Justice Smith) zich een weg banen door deze bijzondere wereld. Eentje die vanwege de kastelen, dorpjes en kleding middeleeuws aanvoelt. Het vinden van een bijzonder voorwerp kan alles veranderen voor Edgin en zijn dochter, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Een groots avontuur begint, waarbij de groep vooral ook vaak in de denkbeeldige spiegel moet kijken. Iedereen heeft zijn eigen obstakels en belemmeringen. Zaken die ze op eigen houtje, maar in de aanwezigheid van de groep, moeten zien op te lossen of verwerken. Klinkt net als het echte leven, toch? De film laat op een interessante, maar vooral vermakelijke, manier zien hoe veelvoorkomende alledaagse problemen, zoals bijvoorbeeld onzekerheid, ons kan beïnvloeden en kan tegenwerken. In Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves wordt maar al te goed duidelijk hoe belangrijk het is om te geloven in jezelf en te kiezen voor je eigen geluk.

Geen idee waar het spel over gaat? Dat is ook niet nodig

Nog nooit van Dungeons and Dragons (D&D) gehoord? Dat is geen enkel probleem. Ook zonder te weten hoe het spel in elkaar zit is deze film prima te volgen. Gelukkig maar, want anders had óók ik geen idee gehad wat ik ermee aan moest. Het is een typische avonturenfilm, vol spanning, sensatie en humor. Oh en draken, vergeet de draken niet.

Lekker inleven in Dungeons & Dragons

Voor de echte fans zal het waarschijnlijk een waar genot zijn om zich op deze nieuwe manier in te kunnen leven in de levens van een aantal goed uitgedachte personages. Met ieder hun eigen voorgeschiedenis, meningen, (liefdes)relaties en doelen.

Dat is ook gelijk hetgeen waar de kracht van deze film zit. Niet alleen de weg die het hoofdpersonage Edgin moet bewandelen is goed uitgedacht. De andere personages streven duidelijk ook ergens naar. De gemene deler daarin is toch wel rechtvaardigheid. Maar om heel eerlijk te zijn is dat niet een nieuw thema voor dit type films. De slechterik of het kwade verslaan is toch wel een vaak terugkerend onderwerp binnen dit genre. Dat is echter niet zo gek, aangezien avontuurlijke films het vaak goed doen bij een groot publiek. Het mooie aan deze film is in ieder geval de oprechtheid die je voelt in het verhaal, tussen de ook aanwezige leugens en misleidingen door. Een film waarbij je als kijker de echte wereld even achter je kunt laten om een duik te nemen in het magische onbekende. Pak de popcorn er dus maar gauw bij.

Beoordeling uit 5: 3,5

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit, maar deze week was het de beurt aan redactiestagiair Thom Voogt. Volgende week: Beautiful Disaster, waarvoor Metro aanwezig was bij de feestelijke première in bioscoop Tuschinski in Amsterdam.