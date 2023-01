Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 heerlijke feelgood-films op Netflix om Blue Monday mee te verslaan

Het is vandaag Blue Monday. Beter gezegd: het is de meest deprimerende dag van het jaar. Kans dat jij je een beetje moedeloos voelt of niet helemaal lekker in het velletje steekt is dus best groot. Gelukkig kunnen we daar, met een beetje hulp van Netflix, gewoon iets tegen doen.

Er zijn een hoop feel good-films op Netflix waar je vandaag van kunt genieten. Ondanks het feit dat blauwe maandag er een stokje voor probeert te steken. Maar welke films zijn dat dan precies?

Netflix maakt einde aan Blue Monday met deze 5 films

Tijdens Blue Monday is Netflix dus je redder in nood. Zit je in een dipje? Dan kun je de volgende vijf films zonder twijfel het beste even bekijken:

🥶 Wat is Blue Monday precies? Blue Monday is te danken aan Cliff Arnall. Hij is een wetenschapper die een formule bedacht om erachter te komen wat de meest deprimerende dag van het jaar is. Hiervoor gebruikt hij verschillende waardes zoals het weer, schulden, betaling van je salaris en zelf hoe lang kerst geleden is. Uit deze formule blijkt dat in 2023 vandaag (16 januari) de meest deprimerende dag van het jaar is.

1 American Underdog

Duur: 1 uur en 52 minuten

1 uur en 52 minuten Jaar: 2021

2021 Cast: Zachary Levi, Anna Paquin, Dennis Quaid

Waargebeurde succesverhalen zijn vaak erg mooi. American Underdog is een uitstekend voorbeeld van zo’n verhaal. In de film, die je op Netflix kunt bewonderen, volgen we een supermarktmedewerker die de kans van zijn leven krijgt: hij kan schitteren als een professionele American Football-ster.

2 Coming to America

Duur: 1 uur en 57 minuten

Jaar: 1988

Cast: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones

Eddie Murphy heeft veel hilarische films op zijn naam staan, maar Coming to America is het absolute hoogtepunt. Deze heerlijke komedie-film op Netflix gaat over een Afrikaanse prins die incognito naar Amerika verhuist om daar liefde te vinden. Het gevolg is een hilarische cultuurshock die je Blue Monday laat vergeten.

3 Shrek

Duur: 1 uur en 30 minuten

1 uur en 30 minuten Jaar: 2001

2001 Cast: Mike Myers, Eddie Murpy, Cameron Diaz

Als iemand je minder als een slonzige oger kan laten voelen tijdens Blue Monday, dan is het Shrek wel. Een goede animatiefilm kan de sleur van de dag überhaupt al makkelijk verbreken, maar de hilarische film doet daar met zijn heerlijke verhaal nog een een schepje bovenop. Nostalgie voor mij, een makkelijk genot voor ieder ander.

4 Forrest Gump op Netflix

Duur: 2 uur en 23 minuten

2 uur en 23 minuten Jaar: 1994

1994 Cast: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise

Op Blue Monday wil je zien hoe mooi en gevarieerd het leven kan zijn. In dat geval kun je niet om Forrest Gump heen. Het verhaal over de sympathieke, maar niet al te slimme Forrest is en blijft hartverwarmend. Eén van de beste films van Tom Hanks (naar mijn mening) staat gewoon op Netflix. De ultieme Blue Monday-film?

5 Notting Hill

Duur: 2 uur en 3 minuten

2 uur en 3 minuten Jaar: 1999

1999 Cast: Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans

Niet alleen hilarische komedies, maar ook romantische films zijn een keihard wapen tegen Blue Monday. Wat dat betreft is Notting Hill een onmisbare titel in deze lijst. De klassieker staat op Netflix, blijft een keiharde aanrader en geeft je het machtige liefdesverhaal tussen Hugh Grant en Julia Roberts. Althans, dat van hun personages dan natuurlijk.