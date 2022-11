Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laatste kans op Netflix: 57 grote films gaan verdwijnen

Eind november gaan er maar liefst 57 grote films van Netflix verdwijnen. Bioscoopfilms van andere studio’s, waaronder Oscar-winnaars en grote klassiekers. We zetten ze voor je op een rijtje, zodat je nog snel je slag kunt slaan.

Het einde van de maand nadert rap. Dat betekent bij Netflix helaas altijd één ding: dat een hoop bioscoopfilms de streamingdienst gaan verlaten. Begin december komen er ongetwijfeld weer nieuwe blockbusters van derden bij, maar het blijft altijd even slikken als er zoveel topfilms sneuvelen.

11 last-minute aanraders op Netflix

We zetten alle 57 films die op 31 november voor het laatst op Netflix te streamen zijn voor je op een rijtje. De complete lijst vind je onderaan dit artikel, maar eerst tippen we nog elf films die absoluut het checken waard zijn.

The Matrix (1999)

The Matrix is natuurlijk een van de beste films aller tijden, en scoort op IMDb dan ook terecht een 8.7. Helaas gaat het avontuur van Neo van Netflix verdwijnen eind deze maand. Dat geldt ook voor de twee wat minder sterke vervolgfilms. Het goede nieuws? De gehele Matrix-franchise is op HBO Max te streamen. Althans, behalve het ondergewaardeerde The Animatrix, waarover je meer vertellen in dit artikel.

IMDb-score: 8.7

Blue Streak (1999)

We blijven even in 1999 hangen voor Blue Streak, een typische 90’s-komedie. Martin Lawrence speelt Miles Logan, een ex-inbreker die een kostbaar diamant gestolen heeft daardoor in de gevangenis belandt. Wanneer hij na twee jaar vrijkomt en zijn buit alsnog op wilt gaan halen, blijkt dat het gebouw waar hij de diamant had verstopt nu een politiebureau is geworden. Er zit maar één ding op: de inbreker zal zich voor moeten doen als politieman.

IMDb-score: 6.3

The Mask (1994)

Nog zo’n klassieker: ook The Mask gaat helaas van Netflix verdwijnen. Jim Carrey speelt Stanley Ipkiss, een saaie bankbediende die op een dag een masker vindt dat hem verandert in de ondeugende en superkrachtige The Mask. Carrey op zijn best, al voelt de flauwe humor anno 2022 soms ietwat gedateerd aan. Ach, nostalgie maakt een hoop goed!

IMDb-score: 6.9

The Constant Gardener (2005)

The Constant Gardener is een indrukwekkende film over politieke corruptie. Ralph ‘Voldemort‘ Fiennes speelt een weduwnaar die vastbesloten is om er achter te komen wat er precies is gebeurd met zijn vrouw, die onder verdachte omstandigheden is overleden. Een dramathriller waarover we verder vooral niet te veel gaan verklappen. Zonder twijfel het checken waard!

IMDb-score: 7.4

300 (2006)

Voor alle actiefans is er 300. Een spectaculaire film over de slag bij Thermopylae, waarin het Griekse leger het opneemt tegen de Perzen. Een spannende en bloederige strijd, met Gerard Butler in de hoofdrol als koning Leonidas van Sparta. 300 is een unieke ervaring dankzij Zack Snyder, die een extreem gestileerd sausje op de film heeft losgelaten. Verstand op nul en genieten maar!

IMDb-score: 7.6

Superbad (2007)

Ja, er sneuvelen in november vooral comedy-klassiekers. Superbad gaat over twee vrienden, Evan en Seth, die hun laatste jaar op de middelbare school ingaan. Ze willen het liefst een legendarische afscheidsparty geven, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Met glansrollen voor Jonah Hill en Seth Rogen!

IMDb-score: 7.6

Sherlock Holmes (2009)

Benedict Cumberbatch blijft onze favoriete Sherlock, maar Robert Downey Jr. biedt geweldige concurrentie. In deze ijzersterke film uit 2009 speelt Downey Jr. de hoofdrol als de bekende detective. Samen met zijn partner Watson (gespeeld door Jude Law) probeert hij een complot te voorkomen dat een bedreiging vormt voor heel Engeland. Iets meer actie dan je van Holmes gewend bent, maar dat geeft deze versie van het personage juist extra bestaansrecht.

IMDb-score: 7.6

The Debt (2010)

The Debt is een meeslepende thriller die je in zijn greep houdt vanaf de eerste minuut. De film draait om drie Mossad-agenten die in 1965 naar Oost-Berlijn afreizen om een beruchte nazi-oorlogsmisdadiger op te pakken. Dertig jaar later moeten de agents terugkijken op hun geheimen en beslissingen, en komen ze erachter dat sommige dingen beter verzwegen hadden kunnen blijven.

IMDb-score: 6.8

T2 Trainspotting (2017)

Twintig jaar na de klassieker Trainspotting was er dan opeens een vervolg. In T2 Trainspotting keert Mark Renton terug naar zijn geboorteland Schotland, waar hij weer herenigd wordt met zijn oude vrienden Sick Boy, Spud en Begbie. De film is net zo hard, brutal en eerlijk als zijn voorganger, en laat zien dat sommige dingen nooit veranderen. Een opvallend sterk vervolg, zeker na zoveel jaar.

IMDb-score: 7.2

The Place Beyond the Pines (2012)

Ryan Gosling speelt Luke, een professionele motorrijder die erachter komt dat hij een zoon heeft. Hij besluit banken te gaan beroven om zijn zoon te kunnen ondersteunen. Een confrontatie met een jonge politieagent, gespeeld door Bradley Cooper, heeft echter verstrekkende gevolgen. Leuk detail: Gosling is nog steeds samen met Eva Mendes, die ook een rol in deze film speelt.

IMDb-score: 7.3

Dallas Buyers Club (2013)

We sluiten af met misschien wel de beste film uit dit lijstje: Dallas Buyers Club. Een biografische dramafilm over Ron Woodroof, een man die in 1985 besmet raakt met het HIV-virus. Ron is echter vastbesloten om niet zomaar te accepteren dat hij ziek is, en gaat op zoek naar medicijnen die hem kunnen helpen. Matthew McConaughey won een Oscar met deze film, dus dat zegt al genoeg.

IMDb-score: 7.9

Alle 57 films die van Netflix verdwijnen

We zetten hieronder alle 57 films die van Netflix gaan verdwijnen op een rijtje. Stuk voor stuk zijn ze na 30 of 31 november niet meer op de streamingdienst te vinden.

Against All Odds (1984) The Blue Lagoon (1980) Fear (1996) High Plains Drifter (1973) Lion of the Desert (1980) The Matrix (1999) Blue Streak (1999) Tom and Jerry: The Movie (1992) The Matrix Reloaded (2003) Elf (2003) The Matrix Revolutions (2003) Tôkyô Goddofâzâzu (2003) The Notebook (2004) A Cinderella Story (2004) The Polar Express (2004) The Mask (1994) The Constant Gardener (2005) Hostel (2005) 300 (2006) American Pie Presents: The Naked Mile (2006) Superbad (2007) Cloverfield (2008) Four Christmases (2008) Duplicity (2009) Sherlock Holmes (2009) Clash of the Titans (2010) The Debt (2010) The Losers (2010) Turbo (2013) 300: Rise of an Empire (2014) Man of Tai Chi (2013) Barefoot (2014) Foeksia de Miniheks (2010) Tammy (2014) Bad Grandpa .5 (2014) Two Night Stand (2014) Everest (2015) Vacation (2015) Miss You Already (2015) War on Everyone (2016) T2 Trainspotting (2017) #Rucker50 (2016) Chemi Bednieri Ojakhi (2017) Isla Calaca (2017) Iron Fists and Kung Fu Kicks (2019) Escape Plan 2: Hades (2018) Eighth Grade (2018) The Master Cleanse (2016) Elvy’s Wereld So Ibiza! (2018) Mijn Beste Vriendin Anne Frank (2021) The Place beyond the Pines (2012) Dallas Buyers Club (2013) Süskind (2012) Tony 10 (2012) Lucia de B. (2014) Taped (2012) Soof (2013)