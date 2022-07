Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

11 Netflix-series à la Stranger Things tijdens het wachten op seizoen 5

Doet het jou ook zo pijn dat je weer minimaal een jaar moet wachten tot het volgende seizoen van Stranger Things? Check dan eens deze series op Netflix, tevens met heroïsche tieners, veel fantasie, superkrachten, mysterie en monsters.

Toegegeven, het is net als met drugs. Zo goed als de eerste keer wordt het nooit weer. Maar de onderstaande series komen zeker wel dichtbij het gevoel van Stranger Things.

Netflix-series tijdens het wachten op Stranger Things 5

Om je nog meer de put in te praten. Seizoen 5 van Stranger Things wordt direct ook het laatste seizoen. Lees hier waarom er een einde komt aan de geniale show. Goed, dat duurt nog even. Eerst heb je tijd voor de onderstaande series op Netflix.

1. Locke & Key

Als je wordt getrokken door de Upside Down, dan is Locke & Key zeker een aanrader. Ook in deze serie is er een alternatieve wereld naast de gewone wereld. Drie kinderen verhuizen na de moord op hun vader naar een huis dat verdacht veel lijkt op een spookhuis. Ze vinden daar magische sleutels die naar bovennatuurlijke krachten en geheimen leiden.

2. I Am Not Okay with This

Deze op een stripboek gebaseerde Netflix-serie gaat over een tienermeisje met superkrachten dat angstig haar weg baant op de middelbare school, te maken heeft met een familiedrama en verliefd wordt op haar beste vriend. Dat doet inderdaad nogal denken aan Eleven uit Stranger Things.

3. The Umbrella Academy

Een disfunctioneel gezin dat de boel probeert te redden, geniale soundtrack, horrorsausje, superkrachten, heroïsche kinderen en een heerlijke soundtrack. The Umbrella Academy is tevens een steengoede serie, waarvan al drie seizoenen bestaan op Netflix.

4. Raising Dion

Ook in Raising Dion gaat het over opkomende superkrachten van een jong kind. Deze Netflix-serie draait om een moeder die weduwe is en het mysterie rond de capaciteiten van haar zoon wil oplossen. Voor fans van Stranger Things heeft deze serie de perfecte balans wat betreft volwassenen en kinderen.

5. Safe

Nadat zijn tienerdochter verdwijnt, ontdekt een chirurg, die weduwnaar is en in een rijke buurt woont, duistere geheimen over de mensen die hem na staan. Hier kan Joyce Byers uit Stranger Things over meepraten.

6. Dark

Een vermist kind zet vier families op een verwoede zoektocht naar antwoorden, terwijl ze een verbijsterend mysterie ontrafelen dat drie generaties omspant. Dat betekent tijdreizen, een mysterieuze samenzwering en een heleboel mensen die plotseling te maken krijgen met een bovennatuurlijk fenomeen dat hun stadje teistert. Komt dat je niet ergens bekend van voor?

7. Everything Sucks

Als het je in Stranger Things vooral te doen is om retro-vibes en nostalgie, dan is Everything Sucks een van de Netflix-series die je moet zien. Je wordt mee teruggevoerd naar de pre-smartphonedagen van Oregon in de jaren 90, waar een groep buitenbeentjes zich door de ups en downs van de middelbare school moet worstelen.

8. Daybreak

De kinderen uit Hawkins ontdekken veel problemen en nemen zelf de verantwoordelijkheid op zich om de wereld te redden, zonder de hulp van volwassenen. Oké, Steve Harrington is op papier volwassen, maar die tellen we als jongere. In het post-apocalyptische verhaal van Daybreak worden tieners ook aan hun lot overgelaten, maar hier veranderen alle volwassenen in zombie-achtige wezens. De tieners hullen zich in Mad Max-stijl en proberen de wereld te redden.

9. Alice in Borderland

Japanse tieners komen in een parallelle wereld van Tokio terecht, waar ze spellen moeten spelen op leven en dood. Misschien kunnen ze nog wat tips vragen aan de Dungeons & Dragons Hellfire Club uit Stranger Things. Met een IMDb-rating van 7,6 een van de best beoordeelde Japanse Netflix-series.

10. All of Us Are Dead

Van Japan naar Zuid-Korea, waar schoolkinderen voor hun leven vechten na de uitbraak van een zombievirus. Een van de vele Netflix-series van de laatste jaren binnen het zo populaire K-genre. Check ook de geweldige sneakers die in deze serie voorkomen.

11. Mortel

Twee middelbare scholieren sluiten een deal met een bovennatuurlijk wezen en krijgen superkrachten. Ze werken samen om een moord op te lossen. De Franse tegenhanger an Stranger Things.

