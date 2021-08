Koefnoen komt terug! Ken jij deze vijf klassiekers nog?

Koefnoen maakt na jarenlange afwezigheid eindelijk haar langverwachte comeback. Het satirische persiflageprogramma van Owen Schumacher, Jeremy Baker en Paul Groot kende zestien succesvolle seizoenen op televisie. Nu kun je klassiekers als ‘happy single Ipie’ en ‘de corpsstudentes Fleur en Madelon’ echter in het theater bewonderen. Koefnoen gaat namelijk verder op het toneel.

De nieuwe theatershow gaat ‘Koefnoen live’ heten en is te zien van van 9 september 2021 tot en met 4 juni 2022 door het hele land. Op 24 januari 2022 gaat de show in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Owen, Paul en Jeremy kunnen niet wachten om weer mensen in het theater te kunnen ontmoeten: „De voorstelling gaat over verandering en inmiddels is iedereen expert. Dus laten we het stof van de theaterstoelen blazen en eindelijk samen knallen!”

Inmiddels is Koefnoen uitgegroeid tot een van de bekendste satirische shows van Nederland. Tussen die zestien seizoenen zitten genoeg onvergetelijke momenten om nog even op terug te kijken.

Ken jij deze Koefnoen-klassiekers nog?

Modepolitie

In 2012 was de persiflage van ‘de modepolitie’ een schot in de roos. Het programma waarin slecht geklede mensen op straat werden aangesproken leverde in de Koefnoen-versie een aantal opvallende uitspraken op zoals: „Als je ooit nog seks wil: uit die schoenen!”

Ik hou van Holland

Een van de meest onvergetelijke persiflages van Koefnoen is die van ‘Ik hou van Holland’. In de versie van Koefnoen staat het programma bekend als ‘het speelkwartier van RTL 4’ en zien we een Linda de Mol die nauwelijks meer overeind kan staan van het lachen.

Ali B: op volle toeren Koefnoen-versie

In de Koefnoen-versie van ‘Op Volle probeerde Ali B samen met kamerlid Diederik Samsom om Job Cohen de taal van de straat te leren. Het leverde een hilarische scene op die nog door veel mensen wordt herinnerd.

Frans Bauer

Frans Bauer en minister Ivo Opstelten zitten samen in een caravan in Frankrijk. Genoeg voer voor een hilarische sketch. De lach van Frans Bauer is inmiddels in het collectieve geheugen gegrift.

Sterren op het doek: Geert Wilders

De aflevering van ‘Sterren op het doek’ met Geert Wilders in de hoofdrol, is een van de meest bekeken video’s op het YouTube-kanaal van Koefnoen. Volgens kijkers is ‘iedere seconde briljant’, en ‘een van de beste persiflages die Koefnoen ooit heeft gedaan’.

De kaartverkoop voor de tournee is inmiddels gestart.