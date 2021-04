Hou je écht van wandelen? Dan wordt de Appalachian Trail je levensdoel

Veel mensen hebben tijdens de pandemie het wandelen ontdekt. Mocht je daarin zijn doorgeslagen, en al verder denken dan de Elfstedentocht of Nijmeegse Vierdaagse, dan is het tijd om je voorzichtig eens te verdiepen in de Appalachian Trail. Mooi levensdoel, waar je jarenlang voor kunt trainen.

De een wil een half jaar backpacken door Zuid-Amerika en vervoert zich per bus. De ander kiest voor Azië en reist via goedkope binnenlandse vluchten. En dan heb je nog de groep die gaat wandelen door het oosten van de Verenigde Staten. Juist, de Appalachian Trail.

3.500 kilometer wandelen door Amerika

Die bestaat uit een aaneengesloten wandelpad van 3.500 kilometer door de Appalachen, een veelzijdig middengebergte dat zich uitstrekt over veertien staten van Amerika. Het idee kwam precies honderd jaar geleden van Benton MacKaye, een bosbouwkundige en natuurbeschermer, die er over schreef in 1921. De gedachte was een langeafstandswandelroute creëren, die boerderijen en wilderniskampen met elkaar zou verbinden. Een eeuw later is het nog steeds een van de meest iconische wandelpaden ter wereld.

Als je Appalachian Trail helemaal weet uit te wandelen, dan mag je jezelf een absolute eindbaas noemen en behoor je tot een selecte groep thru-hikers. Iets meer dan 15.000 mensen wereldwijd hebben volgens de Appalachian Trail Conservancy (ATC), de organisatie die de route onderhoudt, het lange-afstand-wandelpad gelopen. Dit aantal omvat zowel de wandelaars die de route verdeeld over meerdere jaren hebben gelopen als de hikers die de route in een keer hebben gelopen, meestal in een tijdsbestek van ongeveer zes maanden. Het record staat overigens op 45 dagen. Meer statistieken over de hikers van deze trail vind je hier.

Appalachian Trail: de hoogtepunten per staat

De Appalachian Trail strekt zich uit van van Springer Mountain in Georgia tot Mount Katahdin in Maine en loopt door de staten Georgia, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire en Maine. Dit zijn de hoogtepunten per staat.

Georgia

Georgia is het zuidelijke begin (of einde) van de Appalachian Trail. Je loopt in totaal 127 kilometer door deze staat, voornamelijk door de bossen van North Geeorgia. De bergen in dit gebied, met de hoogste top op 1.359 meter, variëren van makkelijk tot uitdagend. Hoogtepunten hier zijn de Springer Mountain en Blood Mountain, vanwaar je een prachtige uitzichten hebt.

North Carolina Door North Carolina is het 154 kilometer wandelen. Hier loop je Great Smoky Mountains National Park in, een nationaal park dat reikt tot Tennessee. Dit gedeelte is een feest voor liefhebbers van flora en fauna. Er komen 10.000 planten en dieren voor in het park, waaronder volgens parkbeheerders 200 vogelsoorten, 66 verschillende zoogdieren, 50 soorten vissen, 39 soorten reptielen en 43 soorten amfibieën. Oh ja, er leven ook meer dan 1.800 zwarte beren. Tennessee In Tennessee kom je langs Clingmans Dome, met 2.025 meter het hoogste punt van de Great Smokey Mountains. Erg mooi. In totaal biedt deze staat 151 kilometer aan Appalachian Trail. Virginia Dan Virginia, de staat met veruit de meeste kilometers van het lange-afstand-wandelpad door het oosten van Amerika. Met 891 kilometer loopt bijna een kwart van de complete Appalachian Trail door deze staat. Virginia heeft een grote variatie aan natuur. Misschien is de herfst hier met de vele rode, bruine, gele en groene tinten wel het mooist. Hoogtepunt: Shenandoah National Park, met unieke vergezichten en veel watervallen. Tip: Mathews Arm Campground, een camping middenin de natuur. Wel je eten goed opbergen voor beren. West Virginia Van het langste stuk naar het kortste stukje. West Virginia telt 6,5 kilometer aan Appalachian Trail. Veel hikers zien dit als het centrum van de route, ook omdat het hoofdkantoor van de ATC hier zit gevestigd. Kijk sowieso even in het plaatsje Harpers Ferry, waar de staten Maryland, Virgina en West Virgina aan elkaar grenzen. Maryland Door naar Maryland, waardoor je 65 kilometer wandelt. Een leuke uitdaging hier is de Maryland Challenge, waarbij je het complete gedeelte van de route in deze staat tussen zonsopgang en zonsondergang loopt. Qua natuur is South Mountain State Park een van de hoogtepunten. Pennsylvania Pennsylvania beidt enkele van de makkelijkst te lopen gedeeltes van de routes, maar ook steile afdalingen naar rivieren. Lange, vlakke rotsachtige bergkammen kenmerken het grootste gedeelte van deze staat. Pine Grove Furnace State Park is een mooi gedeelte, met twee bergmeren waar je goed kunt kajakken en vissen. Totale lengte: 369 kilometer. New Jersey Wandelen we door naar New Jersey, met een totale routelengte van 116 kilometer. Het zal je verbazen hoe ‘wild’ en natuurrijk de dichtstbevolkte staat van Amerika is. Goed om te weten is dat je hier alleen mag kamperen op officiële campings en dat kampvuurtjes verboden zijn. New York De Appalachian Trail loopt voor 145 kilometer door de staat New York. Tijdens dit makkelijke gedeelte van de route zul je versteld staan van het grote aantal wilde dieren. Hoogtepunten zijn Greenwood Lake, Bear Mountain State Park en de Hudson. Connecticut Door de staat Connecticut wandel je 90 kilometer. Dit gedeelte van de Appalachian Trail leidt je langs drie hoogtepunten: Lion’s Head, Bear Mountain en erg mooie bossen. Massachusetts Tijdens het gedeelte van de route in Massachusetts – in totaal 146 kilometer – kom je onder meer langs Mount Greylock, een 1.064 hoge berg die Herman Melville heeft geïnspireerd om Moby Dick te schrijven, een van de belangrijkste bijdragen aan de Amerikaanse literatuur. Maar het mooiste gedeelte in deze staat, bevindt zich rond Mount Everett. Vermont De Green Mountains in Vermont hebben niet voor niets deze naam. Dit gedeelte van de route kenmerkt zich door dichte groene bossen, erg mooi. Van de 241 kilometer in deze staat, loop je er 72 door de Green Mountains. Ook de rest van de route biedt unieke natuur. New Hampshire New Hampshire is nou typisch zo’n staat waar je niets van weet. Cool om te weten is dat je in deze staat meer kilometers boven de boomtoppen loopt dan in elke andere staat waardoor de Appalachian Trail loopt. White Mountain National Forest is met de kleurrijke natuur een van de hoogte punten. Totaal aantal kilometers: 259 kilometer. Maine Last but not least: Maine, de meest noordelijke van de veertien staten. Verwacht niet dat je het laatste stukje fluitend en met een biertje in de hand uitloopt. Ten eerst moet je nog 453 kilometer wandelen. Ten tweede: dit is het zwaarste en meest uitdagende gedeelte van de Appalachian Trail, vooral op het einde bij Mount Katahdin. Dit gebied met een rotsachtige rond en veel grote keien is moeilijk te navigeren en zorgt ervoor dat je voeten en schoenen op de valreep nog even een slijtageslag ondergaan. Succes! Leave No Trace Duidelijk, wandelen die route, al is het maar voor een gedeelte. Maar op één voorwaarde: laat geen troep achter in Amerika. En ruim troep op als je dat tegenkomt. Lees vooral de Leave No Trace-principes van de Appalachian Trail Conservancy. 10.000 stappen per dag een mythe? Dit zeggen deskundigen