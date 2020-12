Seizoen 3 van Mocro Maffia eind januari te zien bij Videoland

Mocro Maffia- fans opgelet! Het derde seizoen van de misdaadserie verschijnt vanaf vrijdag 29 januari op Videoland. Dat maakt de schrijver en hoofdrolspeler Achmed Akkabi woensdag bekend via Twitter.

De serie gaat over het gewelddadige conflict tussen drugscriminelen Jaouad (Akkabi) en zijn oud-partner Romano (Mandela Wee Wee).

Einde van seizoen 2

Als je het tweede seizoen hebt gezien, dan weet je dat die veel heeft losgemaakt bij het publiek. Verwikkeld in een strijd van drugs, familie, vriendschap en geld, zijn er dat seizoen best wat mensen die het lootje hebben gelegd. „Het tweede seizoen heeft misschien nog wel meer losgemaakt bij de kijkers dan het eerste. Na de laatste aflevering werden we overspoeld met de vraag of er een derde seizoen komt. Ik ben blij dat we nu al aan kunnen kondigen dat we die samen met Videoland gaan maken”, vertelde Akkabi toen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ohhh yes 2021 begint in ieder geval goed 🤩🔥 https://t.co/DCXvTLwppf — Naomi (@NSAVB) December 23, 2020

‘2021 is gered’

De aankondiging zorgt voor enthousiaste reacties. Zo tweeten mensen: ‘Kan niet wachten!’, ‘2021 is gered’ en ‘Oh yes, 2021 begint in ieder geval goed’. Waar seizoen één van Mocro Maffia zich in Nederland en België afspeelde, liet het tweede seizoen meer van de internationale omvang van de cocaïne-industrie zien. Waar het derde seizoen zich zal afspelen is voor ons allemaal nog een grote verrassing.

Lees ook: Mocro Maffia krijgt derde seizoen