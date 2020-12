Jiskefet-iconen in nieuwe serie op Amazon Prime Video

Jiskefet is terug. Nou ja, een soort van. Twee van de drie iconen – Michiel Romeyn en Herman Koch – komen met een komedie op de streamingdienst Amazon Prime Video. Kees Prins is niet betrokken bij de serie, die TRECX heet.

Hoe meer boeken van Herman Koch in bestsellers veranderden, des te valser werd onze hoop dat de scriptschrijver van Jiskefet ooit nog eens op beeld te zien. Maar ons verzoek aan de streaming-god is ingewilligd.

Nieuwe serie met Jiskefet-iconen

Als Michiel Romeyn en Herman Koch samen in een serie te zien zijn, dan valt dat natuurlijk niet los te zien van Jiskefet. Maar het is geen revival. Het is een nieuwe komedieserie en geen sketchprogramma.

Naast Michiel Romeyn en Herman Koch spelen onder anderen Jim Deddes (bekend van de sketch Huilon), Olivia Lonsdale, Ruben van der Meer, Ton Kas, Nadja Hüpscher, Sigrid ten Napel en Arjan Ederveen in TRECX. Aan de cast zal het niet liggen.

Michiel Romeyn over TRECX op Amazon Prime

“TRECX is een wonderlijke serie tussen nu en vroeger, kortom iets wat voor ons blijft”, zegt Michiel Romeyn, al vermoeden we dat zijn woorden enigszins zijn geparafraseerd door de streamingdienst zelf. “Mede dankzij het vertrouwen en de creatieve vrijbrief van Amazon Prime Video hebben we alsnog een meesterlijke komedie kunnen maken dit jaar. Het was een feest om te mogen werken met de vele talenten en de geweldige crew”, aldus het Jiskefet-icoon.

De komedie TRECX is geproduceerd door het Nederlandse productiehuis NewBe, in samenwerking met Michiel Romeyn. De serie komt begin 2021 beschikbaar op Amazon Prime Video in Nederland, België en Luxemburg.

Nostalgie op YouTube

Wie niet met Jiskefet is opgegroeid: het was een humoristische, absurdistisch-satirische serie, uitgezonden door de VPRO van 1990 tot 2005. Bekende sketches waren onder meer De Lullo’s, Debiteuren Crediteuren, Johnny en Willie en Multilul. Op dit YouTube-kanaal kun je de beste sketches terugkijken.

