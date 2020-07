5 films en series die in week 30 op Netflix verschenen: Fear City, Norsemen en meer

Ook in week 30 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar Fear City: New York vs The Mafia, het vervolg op The Kissing Booth en een Duitse Original over drugs.

Netflix doet overduidelijk niet aan komkommertijd. De streamingdienst overlade ons afgelopen week namelijk weer met Originals. Zo verscheen het tweede seizoen van de spannende Duitse serie How to Sell Drugs Online (Fast), maken de Norsemen voor de derde keer hun opwachtingen en verscheen The Kissing Booth 2. Maar er zijn ook nieuwe gezichten. Zo duiken we in de miniserie Fear City in de strijd tegen de Maffia en gaan we in Polen een moordzaak oplossen.

1. Fear City: New York vs The Mafia

Miniserie

Genre: misdaad documentaire

Hoewel er altijd corruptie is, kunnen we wel stellen dat tegenwoordig de juiste personen het voor het zeggen hebben in New York. Dat was in de jaren 70 en 80 wel anders. Toen maakten vijf maffiafamilies de dienst uit. Ze trokken aan alle touwtje en regeerden met bloedige vuist. Toch kwam daar uiteindelijk een einde aan dankzij de FBI. Een groep agenten wist het onmogelijk waar te maken door ze allemaal uit te schakelen. In de Netflix miniserie Fear City: New York vs The Mafia zien we precies hoe dat gegaan is.

2. The Kissing Booth 2

Film

Genre: romantische komedie

Twee jaar geleden verscheen het eerste deel van de Netflix film The Kissing Booth, nu is het tijd voor een vervolg. Het is namelijk nog niet gedaan met Elle en haar liefdesleven. In het tweede deel vertrekt haar vriend Noah naar Harvard en proberen ze een langeafstandsrelatie vol te houden. Helaas is dat niet zo gemakkelijk, want beiden komen in aanraking met nieuwe verleidingen. Zal één van hen zwichten of weet hun liefde het schooljaar te doorstaan?

3. How to Sell Drugs Online (Fast) (seizoen 2)

Serie

Genre: misdaad

In het eerste seizoen van How to Sell Drugs Online (Fast) zagen we hoe Mortiz en zijn beste vriend erin slaagden om hun eigen drugsnetwerk op te zetten. Dat ging met vallen en opstaan, maar het lukte. In het tweede seizoen van deze Netflix Original zien we dat MyDrugs is uitgegroeide tot een succesvolle onderneming, maar dat betekent ook dat de risico’s groter worden. Met een miljoen euro op de bank vinden de jongens het wel mooi geweest. Ze moeten alleen nog wel hun leverancier uit Rotterdam vertellen dat ze willen stoppen, en die gaat daar ongetwijfeld niet blij mee zijn.

4. Norsemen (seizoen 3)

Serie

Genre: komedie

Denk je tijdens het kijken van Vikings wel eens: “een beetje meer humor zou best leuk zijn,” dan hebben we goed nieuws. Norsemen is namelijk precies dat. In deze Netflix serie volgen we een groep Vikingen die al plunderend door het leven gaan. Helaas wil er nog wel eens iets mis gaan. Na twee hilarische seizoen staat vanaf deze week ook het derde seizoen op je favoriete streamingdienst.

5. Signs (seizoen 1)

Serie

Genre: thriller

Bij Signs denk je waarschijnlijk direct aan de sciencefiction film met Mel Gibson, maar het is ook de naam van een nieuwe Netflix serie. In Signs reizen we af naar een klein bergstadje in Polen. Dat doen we samen met de nieuwe politiechef. Hij is opgeroepen omdat de moord op een vrouw gelijkenis vertoont met een moordzaak die nooit is opgelost. Is er een verband? Je komt er snel achter in deze razend spannende thriller.

