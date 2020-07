Politie onderzoekt al vier auto’s na dood tiener uit Marken

In verband met de dood van een 14-jarig meisje uit Marken heeft de politie vier auto’s in beslag genomen voor onderzoek.

De tiener werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.00 uur gevonden in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. De politie denkt dat ze is aangereden en dat de bestuurder is doorgereden. Op de plaats van het ongeluk zijn remsporen gevonden. Eerder werd al bekend dat er een auto uit Uitdam wordt onderzocht, vanmorgen meldde de politie een onderzoek naar nog drie voertuigen.

Vier auto's in beslag genomen in onderzoek naar dood 14-jarige Markense: MARKEN – In het onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje van Marken heeft de politie inmiddels vier auto's in beslag genomen. Dat laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws… https://t.co/4uOxRUCVGp pic.twitter.com/62bLE84cCZ — noordholland (@noordholland) July 26, 2020

Drie auto’s uit Marken zelf

Volgens een politiewoordvoerder komen de drie andere auto’s uit Marken. In het onderzoek is gekeken naar voertuigen met „verse schade” in de omgeving. Ze zijn afgevoerd naar het politiebureau. Ook is er gesproken met de eigenaren van de auto’s, maar zij zijn nog geen verdachte.

De politie hoopt verder dat getuigen of betrokkenen zich melden om te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd. In de buurt van het slachtoffer zijn remsporen gevonden, waardoor het vermoeden bestaat dat ze is aangereden.

Vermoedelijk liep ze op of langs de weg. Het meisje was al eerder als vermist opgegeven. Na haar vondst werd de tiener gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De verslagenheid in het Noord-Hollandse Marken is groot.

De politie is dringend op zoek naar getuigen van een vermoedelijk dodelijk ongeval afgelopen nacht. Langs de kant van deze weg richting #Marken troffen agenten rond 4 uur het stoffelijk overschot van een tienermeisje aan #hvnl #Waterland pic.twitter.com/nnAshQ5zxu — Maike Senders (@MaikeHVNL) July 25, 2020

Lees ook: Lichaam tienermeisje (14) gevonden langs kant van de weg na aanrijding

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.