5 films die afgelopen week op Netflix verschenen: The Lovebirds en meer

Iedere zondag tipt Metro vijf nieuwe films op Netflix. Sinds de derde week van mei kun je onder meer kijken naar Have a Good Trip en de nu al razend populaire romantische komedie The Lovebirds.

In de top 5 zit een aantal volledig nieuwe films uit de koker van Netflix, de zogeheten Originals. Daarnaast heeft de streamingdienst zoals iedere week ook weer de rechten van een aantal oudere films aangekocht. Duidelijk is in ieder geval dat Netflix zo tegen het einde van mei handelt vanuit een behoorlijk romantische bui. Meer geïnteresseerd in series? Check dan deze top 5 van week 21.

1. The Lovebirds (Netflix Original)

Genre: romantische komedie

Cast: Kumail Nanjiani, Issa Rae, Anna Camp, Paul Sparks

Tijdens hun vakantie in New Orleans raken Eric en Julie onbedoeld betrokken in een bizar moordmysterie. Het koppel krijgt een moord in de schoenen geschoven en ze zullen deze zaak zelf moeten oplossen om zo hun naam te zuiveren. Dit blijkt de ultieme stresstest voor hun relatie. The Lovebirds krijgt goede recensies en is een andere romcom dan je gewend bent.

2. Have a Good Trip (Netflix Original)

Genre: documentaire, psychedelisch

Sterren: Sting, ASAP Rocky, Bill Kreutzmann

In de documentaire Have a Good Trip vertellen verschillende sterren over hun ervaringen met hallucinogene middelen. Met behulp van animaties en reconstructies beleef je hun hoogte- en dieptepunten. Van Sting die opeens met gras kan praten tot de bizarre verhalen van Ben Stiller.

3. The Half Of It (Netflix Original)

Genre: romantisch drama

Cast: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire, Collin Chou

Om bij te verdienen maakt de slimme student Ellie Chu het huiswerk van haar medestudenten. Wanneer een klasgenoot haar vraagt om een liefdesbrief te schrijven, denkt ze een nieuwe inkomstenbronnen te hebben gevonden. Maar wanneer ze verliefd wordt op het meisje aan wie ze de brieven schrijft, wordt de situatie opeens een stuk gecompliceerder.

4. Killerman

Genre: actie, misdaad

Cast: Liam Hemsworth, Emory Cohen, Diane Guerrero, Zlatko Buric

Wanneer Moe Diamond ontwaakt na een auto-ongeluk kan hij zich niets meer herinneren. Wat hij wel weet is dat hij opeens in het bezit is van drugs en miljoenen dollars. Dat klinkt niet verkeerd, maar corrupte agenten zitten hem op de hielen. Moe moet zien te overleven en ondertussen proberen om antwoorden te vinden.

5. Crazy Rich Asians

Genre: romantische komedie

Cast: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan

Rachel Chu heeft een normaal leven. Ze is geboren in Amerika, verdient de kost als lerares chinees en heeft net een nieuwe vriend. Ook hij is van Chinese afkomst en nodigt haar uit voor het huwelijk van zijn beste vriend in Singapore. Eenmaal daar aangekomen ontdekt ze dat haar vriendje uit één van de rijkste families in Azië komt.

Eerste Nederlandse Netflix Original-film

Afgelopen week bracht Netflix het nieuws naar buiten dat er gewerkt wordt aan de eerste Nederlandse Netflix Original film. Lees en bekijk hier meer.

