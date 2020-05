Nieuwe zoekactie vermiste surfer Scheveningen gestart

Zondag is er op het strand van Scheveningen opnieuw een zoekactie naar het lichaam van de vermiste surfer gestart. Met paarden, honden, quads en zo’n dertig vrijwilligers zoekt opsporingsorganisatie SAR Nederland het strand af. Het opsporingsteam hoopt dat het lichaam van de nog altijd vermiste surfer door de harde wind is aangespoeld.

Het waterteam dat al eerder in de zee zocht naar het lichaam van de vermiste surfer, is vandaag thuisgebleven. De weersomstandigheden zijn dusdanig ruig dat het voor hen niet veilig is om nu het water in te gaan. „We moeten niet zelf in de problemen komen”, aldus een woordvoerder van de organisatie.

Men hoopt vandaag het lichaam van de 23-jarige man uit Delft te kunnen bergen. De ruige weersomstandigheden zouden er namelijk voor kunnen zorgen dat het lichaam van de surfer aanspoelt op het strand van Scheveningen. „Onze slogan is vandaag: de zee geeft, de zee neemt, en vandaag is het tijd dat de zee geeft en hij terugkomt”, aldus de woordvoerder.

Geen eindtijd

De zoektocht begint vandaag bij de pier van Scheveningen. Vanaf daar gaan de betrokkenen alle kanten uit om zo het hele strand af te zoeken. Een eindtijd hebben de vrijwilligers niet. „Zolang de honden niet moe zijn en we zelf nog kunnen lopen, gaan we door.”

Opsporingsorganisatie SAR Nederland helpt vaker op verzoek van de politie bij zoektochten naar vermisten. Het kan dan gaan om het verlenen van assistentie op zowel het land als in het water.

Verrast door schuimvorming

De 23-jarige man, wiens stoffelijk overschot vandaag gezocht wordt, is de laatste nog vermiste surfer van het surfdrama dat op 11 mei plaatsvond. Bij dat drama kwamen vijf surfers om het leven. Het vijftal kwam waarschijnlijk in de problemen toen ze verrast werden door schuimvorming in de zee.

Defensie zocht eerder al naar het stoffelijk overschot van de man, daarbij werden verschillende technische middelen ingezet. Het lichaam van de vermiste surfer werd toen al in het water gezien, maar kon nog niet geborgen worden.

