Het is gelukt: kersthit Mariah Carey voor twintigste jaar op 1 in Billboard Hot 100

Mariah Carey heeft met haar kersthit All I Want For Christmas Is You uit 1994 voor de twintigste keer de eerste plaats bereikt in de Billboard Hot 100.

Daarmee verbreekt de 55-jarige zangeres haar eigen record van het grootste aantal jaren waarin een lied op één heeft gestaan.

Het kerstlied stond op één van 1990 tot 2000, 2005, 2006, 2008 en vanaf 2019 tot nu. Carey deelde een video op Instagram waarin haar tweeling Moroccan en Monroe (13) haar bloemen gaven.

„Gisteravond hoorde ik dat All I Want For Christmas Is You weer op nummer 1 stond in de Billboard Hot 100″, schreef ze erbij. „Ik had me geen betere tijd of plek kunnen wensen om dit nieuws te vieren dan op het podium met mijn geweldige fans, mijn kinderen en mijn #Christmastime tourfamilie. Ik hou van jullie.”

Ze gaf toe dat ze „heel dankbaar” is dat het nummer haar zo’n sterke associatie met de kersttijd heeft gegeven. „De feestdagen zijn een geweldige tijd, maar kunnen ook moeilijk zijn voor sommige mensen”, zei ze tegen Best Magazine.

„Ik probeer gewoon mijn best te doen om mensen blij te maken en feestelijk te laten voelen, ongeacht wat er in hun leven gaande is. Ik zie mezelf als een vriend voor iedereen die er tijdens de feestdagen een nodig heeft.”

Carey opent elk jaar traditiegetrouw het kerstseizoen al vlak na Halloween met een grappige video op sociale media. Dit jaar veranderde Carey van heks naar kerstkoningin.

In een zwart-witfilmpje is de zangeres verkleed als het personage Morticia Addams uit de televisieserie The Addams Family. Samen met een man danst Carey de tango, voordat ze abrupt stopt en hem van zich afduwt. Ze werpt vervolgens een mes zijn kant op, maar mist hem op een haar na. Met een schuine glimlach draait Carey zich vervolgens om en komt haar bekende rode kerstpak in beeld.

„Het is tijd”, zingt ze dan uit volle borst. De danspartner van de zangeres verandert in een sneeuwpop en op de achtergrond is Careys kersthit All I Want For Christmas Is You te horen.

