Backstage voortaan filmvrije zones bij songfestival, AVROTROS ‘content’ met maatregelen

Deelnemers aan het Eurovisie Songfestival krijgen vanaf de komende editie zones waarin ze niet gefilmd mogen worden. Ook komt er een nieuwe gedragscode voor deelnemers en begeleiders. Dat heeft de Europese omroepkoepel EBU laten weten.

De EBU presenteerde vandaag maatregelen die het festival veiliger moeten maken. Zo krijgen deelnemers extra begeleiding van een een zogenoemde welfare producer, komen er filevrije zones en zullen er meer repetities achter gesloten deuren plaatsvinden om artiesten te helpen zich te concentreren op hun optredens, zonder afleiding. Ook worden er aanpassingen in het repetitieschema aangebracht om ervoor te zorgen dat artiesten tijd hebben om uit te rusten en te genieten van de gaststad.

Maatregelen komen na geruchtmakende laatste editie van songfestival

De maatregelen worden genomen na een geruchtmakende laatste editie van het songfestival. Daarin speelde de Nederlandse artiest Joost Klein de hoofdrol. Hij werd na een aanvaring met een cameravrouw gediskwalificeerd. Klein werd achter de schermen meerdere keren tegen zijn wil in gefilmd. Ook was er ophef rond de Israëlische deelname aan het liedjesfestijn.

Afgelopen zomer liet de EBU onafhankelijk onderzoek doen naar de laatste editie van het Songfestival. Daaruit kwamen meerdere aanbevelingen naar voren om het evenement te verbeteren.

Lange tijd onduidelijkheid over deelname Nederland

Ondanks dat er een onderzoek werd ingesteld, was het lange tijd onduidelijk of Nederland mee zou doen aan de komende editie in het Zwitserse Bazel. Maar na gesprekken met de EBU liet AVROTROS eind oktober weten dat er ‘voldoende garanties’ waren dat er structurele veranderingen worden doorgevoerd bij het muziekfestival. Wel gaf de omroep aan een vinger aan de pols te houden wat betreft het nakomen en handhaven van de gemaakte afspraken

Met de maatregelen die vandaag werden aangekondigd is de omroep dan ook tevreden. „Wij zijn hier content mee omdat we zien dat de EBU geluisterd heeft naar onze opmerkingen”, reageert AVROTROS. Wie er namens Nederland naar Bazel gaat is nog niet duidelijk.

Reacties