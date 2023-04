Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meest naar rechts geswipete man op Tinder deelt tips voor meer matches

Dat je ChatGPT kunt gebruiken om te helpen bij het maken van huiswerkopdrachten, dat is inmiddels bekend. Maar het programma werkt ook goed bij het vinden van een perfecte match op Tinder. Althans, dat beweert model Stefan-Pierre Tomlin (32), de meest naar rechts geswipete man op de datingapp. Het is een van de tips voor meer succes bij matches op de app.

Enkele jaren geleden onthulde de succesvolle gebruiker van Tinder al enkele van zijn geheimen. En nu, bijna vier jaar later, volgen nieuwe tips om meer kans te maken op geluk in de liefde via Tinder.

Hoe krijg je meer matches? Daar weet Tomlin alles van

Even terug naar 2019. Toen was het de Britse krant The Sun die in gesprek ging met Tomlin. Hoofdvraag was natuurlijk: hoe krijg ik meer matches? Uiteraard wist de succesvolle Tinder-gebruiker daar wel het antwoord op. Hij kwam met allerlei trucjes die je meer matches kunnen opleveren.

Zorg dat je eerste foto een felgekleurde achtergrond heeft, zo tipte hij. Voeg ook altijd een vakantiefoto aan je selectie toe, want ‘dat laat zien dat je een leuk mens bent’. Glamourfoto’s mag je laten zitten, ga liever voor iets anders dan anders. Ga voor mooi gekleed én tegelijk casual voor succes. „Groepsfoto’s kun je het beste op positie vier of verder zetten”, vertelde Tomlin.

Dit is de ‘perfecte swipetijd’ op Tinder

Ook deelde hij de nodige tips wanneer je de app moet gebruiken. Qua tijden is de zondag om twee uur ‘s middags de perfecte tijd, zo zei hij. „Iedereen is dan brak en zit lekker binnen. Vooral in de winter.” Op werkdagen geldt er een hele andere perfecte swipetijd. Dan kun je beter wachten tot na half elf ‘s avonds. Net voor het slapengaan wordt de app nog grondig gecheckt.

Hoewel Facebook qua privacy niet altijd heel geliefd is, doet het medium wel veel goeds voor je dateleven. Koppel je Facebook én Instagram aan Tinder, tipte Tomlin. Zo weet je meteen of jij en je mogelijke match dingen gemeen hebben. Geef in je bio niet te veel over jezelf weg. Maak wél gerust een grapje, daten moet tenslotte ook een beetje leuk blijven.

Nóg meer tips voor succes op datingapp

Wie ondanks deze tips nog altijd niet de perfecte match heeft gehad op Tinder, heeft geluk. Want Tomlin is zo vrijgevig geweest om nog een handjevol tips en Tinder-geheimen te delen. Zo wijst hij naar het gebruik van ChatGPT, wat je kan helpen aan matches.

Al hoef je daarvoor niet de hulp van Tomlin in te schakelen. Zelf kun je ook gebruikmaken van de chatbot als je vastloopt op de app en even niet weet wat je moet doen. Tomlin zegt dat ChatGPT hele goede suggesties kan doen voor het schrijven van aantrekkelijke datingprofielen. Valsspelen vindt hij het niet. „Het is gebruikmaken van het speelveld”, zegt de vaakst naar rechts geswipete man tegenover Engelstalige media.

Deze foto’s zouden er op je Tinder-profiel moeten staan

Ook heeft Tomlin andere adviezen aan singles. Zo raadt de Tinder-gebruiker singles aan altijd te videobellen vóór een eerste date, altijd een opvallend eerste bericht te sturen en alleen foto’s van zichzelf op hun profiel te gebruiken. „Je eerste bericht moet een leuke open vraag zijn, niet alleen ‘hey’. En laat niemand anders op je profielfoto’s staan. Je wil niet dat mensen een spelletje ‘Waar is Wally?’ moeten spelen.”

Wat voor foto’s moet je dan op je profiel delen? „Je moet foto’s van je hobby’s toevoegen. Dus niet alleen foto’s van drinken en uitgaan, dat trekt niet de juiste doelgroep aan”, beweert hij.

Tot slot waarschuwt hij mannen die alleen op zoek zijn naar one night stands. Hij dringt hen er op aan ‘anderen te behandelen zoals ze behandeld willen worden’. „Je moet niet iemand ontmoeten om meteen met hem naar bed te gaan, je moet proberen meer over hem of haar te weten te komen om te zien of je bij elkaar past.”