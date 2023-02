Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Carnavalsvierders opgelet: doe een regenpak aan, want het gaat regenen

Had je een zomerse outfit voor carnaval bedacht? Dan is het misschien slim om tóch nog even een regenpak te gaan halen. Carnavalsvierders moeten komend weekend namelijk vooral rekening houden met regen.

Volgens Weeronline wordt het tijdens carnaval wisselvallig weer en is er vooral zaterdag kans op regen. Ook zondag kan het regenen, maar die dag wordt het in de loop van de dag droog.

Veel bewolking en weinig zon tijdens carnaval

Op de eerste dag van het carnavalsweekend is het de hele dag bewolkt en is er weinig zon. Er trekt een regengebied over het land en overal gaat het van tijd tot tijd regenen. Wie van plan is veel buiten te gaan staan, doet er goed aan een regenpak mee te nemen. Of een paraplu, al bestaat de kans dat je die in alle feestdrukte toch ergens verliest.

In Brabant en Limburg staat bovendien een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 of 5. In steden als Maastricht en Breda ligt de temperatuur rond 11 graden. In de nacht naar zondag is het met temperaturen rond de 6 graden wel een stuk kouder.

Vanaf zondag betere voorspellingen

Ook zondag zit het weer niet mee voor de vierders van carnaval. Er zijn nog veel wolkenvelden en het zal van tijd tot tijd regenen. Maar naarmate de middag vordert wordt het vanuit het westen op wel steeds meer plaatsen droog. Goed nieuws dus voor de carnavalsvierders en de vele optochten in het land! Wie geluk heeft, kan zelfs zondagmiddag nog een straaltje zon zien.

De laatste twee dagen van carnaval lijken volgens het weerbureau vrijwel droog te gaan verlopen. Misschien kun je dan wél je origineel geplande zomerse carnavalsoutfit uit de kast trekken. De zon zal maandag en dinsdag zelfs af en toe schijnen en de temperatuur loopt op naar 9 tot 13 graden met weinig wind. In de avond en nacht koelt het af en de temperaturen kunnen dalen tot onder 5 graden.