Jim Bakkum deelt handige lifehack met tampon op Instagram

Jim Bakkum is van alle markten thuis. Hij zingt, acteert, presenteert en blijkt nu ook nog eens een ware pro in lifehacks. Tijdens een paar daagjes weg met zijn vrouw Bettina Holwerda ontdekte hij een behoorlijk creatieve oplossing voor een geopende wijnfles. Die deelde hij meteen met zijn volgers op Instagram, die zijn tip wel kunnen waarderen.

Stel: je hebt een geopende fles wijn die je mee wilt nemen, maar geen kurk of wijnstopper meer. Wat doe je dan? Dan gebruik je gewoon een tampon, tipt Bakkum.

„Tja, wat als je vrouw net voordat je moet vertrekken uit je vakantiehuisje een fles prosecco koopt én geopend heeft? Sorry, maar ik vind dit vrij briljant. Patent is van mij hoor jongens”, schrijft Bakkum op Instagram. „Oh ja, jullie zijn allemaal uitgenodigd om een lekker glaasje te komen drinken bij ons. PROOST! En mocht iemand zijn vogels kwijt zijn – ze zitten in mijn haar.”



„Het werkt wel. Want hij zit wel gewoon vast nu”, zien we Bakkum met enige verbazing op de video zeggen. „Als je geen kurk meer hebt… Dit is dé lifehack van 2023.” Zijn volgers kunnen er smakelijk om lachen. „Hopelijk absorbeert hij niet zo goed als in de reclames, dan zit je alsnog zonder prosecco”, grapt iemand. „Geniale oplossing”, laat een ander van zich horen. „Kun je dan ook een kurk gebruiken als je geen tampon kunt vinden? Ik vraag dit voor een vriendin.”

Geopende wijnfles bewaren

Handige tip van Bakkum dus, als je helemaal niets anders paraat hebt. Maar hoe kun je een geopende fles wijn nu echt het best bewaren? Volgens Metro‘s zustersite Culy doe je dit met de Vacuüm Wine Saver (van het merk VacuVin). Met een speciale kurk en pompje verwijder je alle lucht in de fles door hem vacuüm te trekken.