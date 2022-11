Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marianne Weber stopt: ‘De fans zal ik missen, maar het artiestenwereldje zelf absoluut niet’

De 66-jarige zangeres Marianne Weber zet een punt achter haar carrière. „De fans zal ik missen, maar het artiestenwereldje zelf absoluut niet”, vertelt ze in de Privé-bijlage van De Telegraaf.

De zangeres, die onlangs is genezen van borstkanker, zegt dat ze nog een paar optredens heeft staan en dan er klaar mee is.

‘Het is goed zo’

„Ik heb een mooie carrière gehad met zoveel hits en ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Het is goed zo, ik ga nog een aantal jaren genieten van mijn leven”, zegt Weber tegen Privé. De zangeres liep al langer rond met het dilemma om te stoppen of toch nog door te gaan. „Wat ga ik nou doen, optreden, muziek uitbrengen of er een streep onder zetten?”

Op Facebook deelt Weber het nieuws met haar volgers. Op haar post staan inmiddels al 200 reacties van verdrietige fans. „Mis je optredens. Je bent voor mij de beste Nederlandse zangeres van het Levenslied”, schrijft één fan. „Heel erg jammer dat je stopt. Maar ik snap het wel. We houden je mooie liedjes altijd dus helemaal weg ga je niet. Succes in je verdere leven wat je ook gaat doen”, schrijft een ander.

Op een gepland afscheidsconcert in Carré volgend jaar heeft ze „nee” gezegd. „Als ik het wel had gedaan, dan had ik willen uitpakken met de beste band die er is en een mooi decor. Maar dat is allemaal niet te betalen. En daarbij, ik vind ook niet dat ik mee kan tellen met de top van de Nederlandse muziekindustrie.”

Weber draait al meer dan 20 jaar mee in de muziekwereld

Weber nam in 1997 een succesvolle cd op met Frans Bauer. De van het album afkomstige single De regenboog werd een nummer 1-hit. Ook het album Tranen van geluk uit 2007 was een succes.

Na een succesvolle muzikale carrière slaat in augustus 2019 het noodlot toe en krijgt Weber te horen dat ze borstkanker heeft. Gelukkig slaat de behandeling aan en kan de zangeres inmiddels zeggen dat ze genezen is. Ze heeft haar nieuwe thuis gevonden op Gran Canaria, waar ze na haar muzikale carrière van plan is om nog lang te blijven en te genieten van haar leven.