Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nul seconden WK Qatar in ochtendshow NPO Radio 2: ‘Bij ons is het NEE-k’

Jan-Willem Start Op, de goed beluisterde ochtendshow van NPO Radio 2, heeft besloten het omstreden WK voetbal in Qatar links te laten liggen. Dat meldden presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte vandaag.

Zij namen het besluit tijdens een gesprek over het omstreden interview waarin de WK-ambassadeur stelde dat homo’s geestesziek zijn en vrouwen alleen maar thuis mogen zitten.

‘Kritische noten WK Qatar stapelen zich op’

„Het stapelt zich op, elke dag weer nieuwe kritische noten”, stelde Roodbeen in de uitzending. „En we doen maar alsof er niets aan de hand is. Ik neig er steeds meer naar dat hele WK maar links te laten liggen.” Roodbeen deelde met de luisteraars de gedachten die hij al langere tijd over het WK heeft. „Ik dacht eerst: hoe help je die slaven in Qatar door het WK links te laten liggen? Die stadions staan er toch al. Maar ik denk er steeds meer over om te zeggen: ze bekijken het allemaal maar. Dan kunnen ze bij de KNVB misschien ook eens een keer de rug recht houden.”

Medepresentator Kijk in de Vegte sloot zich volmondig aan bij Roodbeen: „Dat hebben we dan bij deze besloten. We gaan het er niet over hebben in het programma.” Roodbeen nodigde luisteraars uit om „bij ons deze winter het NEE-K te blijven luisteren”. Voor wie meer over het WK en de FIFA wil leren, raadde de dj het kijken van de Netflix-documentaire FIFA Uncovered aan. Dat luisteren naar het NEE-K kan elke doordeweekse morgen tussen 6.00 en 9.00 uur overigens hier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog een extra reden om naar Radio 2 te blijven luisteren. Van mij mogen alle programma’s meedoen en hoor ik helemaal niets meer over het WK. https://t.co/bND1l9p5Fs — Michiel Bakker (@SjaQweer) November 9, 2022

Positieve reacties luisteraars NPO Radio 2

Volgens Kijk in de Vegte kwamen er op het spontane initiatief over het WK voetbal in Qatar veel positieve reacties binnen van luisteraars: „Heel veel mensen gaan er in mee, dat valt me niets tegen.” Overigens zal het WK in de nieuwsbulletins, die worden verzorgd door de NOS, wel aan bod komen. „Voor ons wordt het een beetje ingewikkeld”, erkende nieuwslezer Carmen Verheul in de uitzending. Op social media meldt ene Jan-Kees: „Topactie! Zouden meer zenders moeten doen.” Ook zijn er duimpjes en hartjes.

BNNVARA steunt het initiatief van de NPO Radio 2-ochtendshow Jan-Willem Start Op om het omstreden toernooi in Qatar links te laten liggen. Dat meldt de omroep vandaag in een korte reactie. „Dit valt onder redactionele vrijheid, en wij staan als omroep vanzelfsprekend achter onze programmamakers”, laat een woordvoerder weten. De NPO zelf reageert niet op het nieuws. „Wij gaan niet over de inhoud van de programma’s”, licht een zegsman toe.

Ook andere reacties na statement over WK Qatar

Niet iedereen vindt de actie van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte goed. Niet dat men er tegen is, maar op Twitter komt het neer op ‘slappe hap’. Iemand schrijft: „Wat een statement. Om je rot te lachen.” Een ander, cynisch: „Wow! Wat een keihard statement…” Nog een twitteraar meldt: „Samenvattend: niet de 6500 doden en de hedendaagse slavernij zijn de druppel die de emmer doet overlopen, maar het islamitische standpunt over homoseksualiteit.”

De ochtendshow van Roodbeen en Kijk in de Vegte is een van de boegbeelden van NPO Radio 2. Het programma werd in 2021 bekroond met de Gouden RadioRing, de ‘radioversie’ van de Gouden Televizier-Ring.