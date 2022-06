Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twitter gaat heerlijk aan de haal met het hitteprotocol: ‘Ik vertrek naar Afrika’

Weersvoorspelling, hitte, alarm, hitteprotocol! Zo gaat het in Nederland regelmatig. Dat is serieus bedoeld voor verschillende bevolkingsgroepen uiteraard. Maar veel anderen, vooral Twitteraars, schudden juist het hoofd bij welk hitteprotocol dan ook. Vooral vandaag, nu het in grote delen van Nederland warm is (maar op veel plekken ook weer niet smoorheet).

Rijkswaterstaat nam voor vandaag en bijna zeker ook morgen aangezien het dan nog een paar graden warmer wordt, extra maatregelen op de wegen vanwege de verwachte hoge temperaturen. Sinds vanmorgen 10.00 uur is daarom het zogeheten hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat weggebruikers die tussen 10.00 en 20.00 uur met pech langs de weg komen te staan direct worden geholpen. Door een berger worden de pechvogels naar een tankstation of parkeerplaats gebracht. Rijkswaterstaat gaat hiertoe over omdat het „onwenselijk” is dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen in de zon lang op een berger moeten wachten.

Hitteprotocol alleen in het zuiden

Het hitteprotocol geldt voor de wegen in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Daar stijgen volgens het KNMI de temperaturen naar 30 graden of hoger.



☀️ | Het hitteprotocol is nu van kracht in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het protocol voor extreem weer geldt tot zaterdagavond 20:00 uur. Wat betekent dit voor jou? Marlous legt het je uit 👇 pic.twitter.com/J8IL9Vk7Wo — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 17, 2022

Komende dagen wordt veel verkeer verwacht, onder meer naar de stranden en recreatiegebieden maar bijvoorbeeld ook naar Pinkpop. Het festival heeft voor de 70.000 bezoekers een eigen hitteprotocol ingesteld. Een interview met de nieuwe baas van Pinkpop lees je hier. Behalve de festivalgangers komen er veel Duitse toeristen naar ons land. Vanwege een feestdag in eigen land genieten zij ‘bij ons’ van een lang weekend nemen.

Ook waarschuwing voor longpatiënten

Ook voor het Longfonds is de hitte een serieuze aangelegenheid. Deze instantie adviseert mensen met longklachten om de komende dagen voorzichtig te zijn vanwege. „Probeer zo veel mogelijk je buitenactiviteit te doen op de momenten dat de lucht schoon is. Of blijf binnen en vermijd inspanning”, raadt de organisatie aan. Die suggereert ook om files te mijden en uit de buurt van drukke wegen te blijven.

Nederland krijgt vooral morgen te maken met tropische temperaturen. In de lucht zit daardoor mogelijk veel smog, en bovendien komt er een wolk Saharastof deze kant op. Mensen met longproblemen, zoals astma, kunnen daar veel last krijgen van irritaties aan ogen, neus en keel. Ze kunnen er kortademig, misselijk en duizelig van worden.

Lol om het hitteprotocol

Veel minder serieus gaat het er aan toe op Twitter, als het om het hitteprotocol gaan. Natuurlijk, het is drukkend warm. Maar enorme hitte… Boven Amsterdam hing op het moment van schrijven nog een dek van schapenwolkjes. Sommige twitteraars zijn wel serieus trouwens, maar serieus boos. Zij laten hun dag verpesten omdat iemand het in het hoofd haalde om over een hitteprotocol te beginnen. Maar er zijn vooral tweets die we met dikke korrels zout moeten nemen en een hoog cynisch gehalte hebben. Eén persoon weet het zeker: tijd om naar Afrika te vertrekken. Het is veel te warm hier.

Een overzichtje, ook van mensen die misschien wel echt last van de warmte hebben of totaal niet. Maar met Twitter en het hitteprotocol weet je het maar nooit.



👇ambtenaar Rijkswaterstaat. Na dagen naar buiten te hebben gekeken eindelijk weer eens wat te doen. #hitteprotocol pic.twitter.com/ZPvUYQuXI3 — Pieter Veenstra📵🚜🚜 (@PietVeenstra8) June 17, 2022



De betutteling van ons land 2.0 Een

Fucking #hitteprotocol pic.twitter.com/bk1W3DQExc — Bommels Be Like … (@IlseTuhinMaria) June 17, 2022



Ik was net even buiten. Zo blij met het #hitteprotocol anders had het veel erger kunnen zijn. Gelukkig alleen een zweetdruppel. — Pieter Veenstra📵🚜🚜 (@PietVeenstra8) June 17, 2022



Welke raadsleden gaan een motie indienen om bij deze temperaturen alle bijeenkomsten te annuleren en de Amstel vol te gooien met ijsschotsen? Ik kan nu al niet meer en het schijnt nog mee te vallen… #hitteprotocol #hitte pic.twitter.com/7heJhz8aqC — Carlo van Munster (@CarlovMunster) June 17, 2022



En dan heb je mensen die niet van de hitte van slag raken, maar van het idee dat er een #hitteprotocol kan zijn. — Joost (@joost12345) June 17, 2022



Wat een hitte. Allemaal door die kutklimaatverandering. Oh nee… het komt alleen maar door de zuidenwind. #hitte #hitteplan #hittestress #hitteprotocol — Martin Lucassen (@LucassenMartin) June 17, 2022



Hadden wij vroeger een #hitteprotocol? Nee, toen dachten wij nog zelf na. Nu laten wij het denken aan de overheid over. Moet je zien waar ons dat gebracht heeft. — Marcus Pluijm 🏛 🚜 ☢️ 🇮🇱 📵 (@MarcusPluijm) June 17, 2022



Bierprotocol in werking #hitteprotocol — L U C (@luczonderk) June 17, 2022



Ik weet niet hoe het in het zuiden is. Maar hier is het fris en druppelt het #groningen #hitteprotocol @MeteoRoodescho1 pic.twitter.com/3FBriWYtYW — Mélarno Kraan (@melarnoo) June 17, 2022



