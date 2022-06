Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel kritiek op Maurice de Hond na vertoning De Veroordeling op tv

De Veroordeling gezien, gisteren? Veel mensen in ons land in ieder geval wel, en ze trekken naar social media om hun mening over de Nederlandse film te uiten. Vooral Maurice de Hond, die een belangrijke rol speelt in het verhaal, krijgt ervan langs. Sommige kijkers noemen hem, nu ze de film hebben gezien, „totaal ongeloofwaardig”.

We maken een klein stapje terug naar 1999, toen de weduwe Wittenburg in haar woning in Deventer door verwurging en messteken werd gedood. Haar boekhouder Ernest Louwes wordt veroordeeld en in hoger beroep weer vrijgelaten. Na een DNA-vondst verdwijnt hij opnieuw achter de tralies. Vechtend met agenten wordt hij de rechtszaal uitgebonjourd. Maar er zijn veel meer personen gemoeid met dit verhaal, waarvan Maurice de Hond er dus één is.

Kritiek op Maurice de Hond na De Veroordeling

De Veroordeling verscheen al een tijd geleden in de bios, maar nadat de film gisteravond op tv te zien was, barst het kritiekkannon helemaal los. In de zaak rond de dood van weduwe Wittenburg komt namelijk ook opeens klusjesman Michaël de Jong in beeld, vooral door toedoen van Maurice de Hond. Hij weet zeker dat de klusjesman de moordenaar is en niet Louwes. De opiniepeiler wordt steeds meer een opiniemaker. Op de landelijke tv doet hij meerdere keren zijn verhaal en veel landgenoten sleept hij mee in zijn eigen zekerheid. Een mediahetze is het gevolg. Veroordeeld wordt De Jong nooit, maar wel in steeds meer hoofden van buitenstaanders. Zijn leven en dat van zijn vrouw Meike wordt – tot op de dag van vandaag – een hel.

De Hond is zelfs veroordeeld door de rechter vanwege dit hele debacle. Hij mag nooit meer in het openbaar zeggen dat de klusjesman de schuldige is. De Hond moest Michaël de Jong een voor Nederland ongekend hoge schadeloosstelling van 30.000 euro betalen. En het is vooral dit deel van het verhaal dat veel kijkers van De Veroordeling bijblijft. Op social media reageren ze dan ook volop, vooral richting De Hond. „Wat heeft Maurice de Hond een hoop ellende op zijn geweten”, is bijvoorbeeld de mening van een kijker. Een ander: „Wow… Waarom is Maurice de Hond eigenlijk nog niet gecanceld?” Een greep uit de reacties van kijkers:



Heeft Maurice de Hond ooit zijn excuses aan de klusjesman gemaakt?

Wat heeft de Hond een hoop ellende aangezwengeld. #DeVeroordeling #dtv — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) June 5, 2022



Sterke film #deveroordeling . Wat een walgelijk persoon is Maurice de Hond. Talloze faillisementen op zijn conto, veroordeeld wegens smaad, mensen kapot gemaakt met zijn tunnelvisie. Zum kotzen @mauricedehond. Blij dat Nederland dit doorheeft. — Summations (@buzztruus) June 5, 2022



Wat heeft @mauricedehond toch een hoop ellende op zijn geweten. #covid #deveroordeling — Henning van Briel (@briel_henning) June 5, 2022



Net #DeVeroordeling gezien over de Deventer moordzaak. Hoop dat geen enkele media óóit nog een podium biedt aan @mauricedehond? De Hond heeft het leven van de klusjesman verwoest en is een ordinaire leugenaar. #canceldehond Oordeel zelf: https://t.co/s8kd9ozITk — Norbert Dikkeboom (@NDikkeboom) June 6, 2022



De film #deveroordeling is verplichte kost voor al die wappies die in coronatijd als makke schapen achter Maurice de Hond aanliepen.

Wat een walgelijke vent. Wel veroordeeld zijn maar toch niet willen toegeven dat hij volslagen fout zat/zit en daarmee een leven heeft geruïneerd pic.twitter.com/6QntZqYbQf — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) June 5, 2022

Ook Claudia de Breij komt in De Veroordeling voor, hetzij in mindere mate. Maar toch vond ze haar rol zodanig groot dat ze zich genoodzaakt voelde er een column over te schrijven. Dat deed ze al toen de film net in de bioscoop verscheen, maar volgens haar is die nog steeds van belang. De Breij maakte na de uitspraak van de rechter op tv namelijk een grappig bedoeld maar bijzonder pijnlijk item met De Hond en zong hem zelfs toe. Hieronder haar reactie:



Mocht je na het zien van #deveroordeling vragen hebben; over het fragment waar ik in voorkom heb ik toen de film verscheen deze column geschreven. ‘Bioscoop’ moet nu zijn televisie en ‘veertien jaar geleden’ is inmiddels vijftien. Maar verder blijft mijn verhaal hetzelfde. pic.twitter.com/nG1cwWTK1q — Claudia de Breij (@claudiadebreij) June 5, 2022

