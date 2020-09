Verkoop Frans boek ‘Ik haat mannen’ stijgt na boycot van regeringsadviseur

Een Frans feministisch boek heeft voor behoorlijk wat opschudding gezorgd. Het boek Ik haat mannen zet volgens een regeringsadviseur van het Miniserie van Gendergelijkheid aan tot haat. Hij probeerde het boek te verbannen, maar dat pakte net iets anders uit. De verkoopcijfers schieten de lucht in.

Schrijfster Pauline Harmanges van Moi les hommes, je les déteste – vertaald Ik haat mannen – belooft in haar boek na te gaan of vrouwen „een goede reden hebben om mannen te haten”. Volgens de kleinschalige uitgever Monstrograph, is het een „feministisch en beeldenstormend boek” dat „mannenhaat verdedigt om zo het feministische sisterhood (zusterschap, red.) ruimte te geven”. Maar volgens Ralph Zurmély, Frans regeringsadviseur voor het Ministerie van Gendergelijkheid, is „aanzetting tot haat op de grond van gender een criminele overtreding”.

Bedreigingen

Zurmély noemt het boek „een ode aan de mannenhaat” en vroeg de uitgeverij in een e-mail, die het Franse Mediapart kon inkijken, het boek uit publicatie te halen. Anders zou er wel eens een strafrechtelijke vervolging kunnen volgen, zo dreigde de regeringsadviseur. Volgens Zumérly zou de uitgever „direct medeplichtig zijn aan de overtreding”.

Maar zijn actie had het tegenovergestelde effect. Het boek is voorlopig uit de rekken gehaald, maar niet vanwege de verzoeken van Zurmély. Integendeel: de vraag naar het boek is niet meer bij te houden. Het oorspronkelijke plan van de uitgever was om slechts 400 exemplaren van het, in augustus gepubliceerde, boek te printen. Nu zijn alle eerste drie edities van het werk al uitverkocht – met meer dan 2.500 exemplaren binnen twee weken na publicatie. Een grotere uitgever, die tot nog toe onbekend blijft, zou het succesvolle boek nu overnemen.

Het Franse Ministerie van Gendergelijkheid heeft afstand genomen van de dreigende taal van Zumérly, stellende dat het „een persoonlijk initiatief, volledig onafhankelijk van het ministerie” betreft.

‘Zet niet aan tot haat’

Monstrograph benadrukte in Franse media dat het boek niet aanzet tot haat. „De titel is provocatief, maar dient een doel. Het is een uitnodiging om jezelf niet te dwingen met mannen te associëren of met hen om te gaan. De auteur zet nooit aan tot geweld”, zegt de redacteur van het boek.

Volgens schrijfster Pauline Harmange, een 25-jarige activiste uit Lille, is het boek „een uitnodiging voor vrouwen om anders te leven en minder rekening te houden met de vaak niet gesteunde meningen van mannen. Het is een uitnodiging om het gezegde ‘beter alleen dan in slecht gezelschap’ serieus te nemen en om de kracht van vrouwelijke relaties vol wederkerigheid, vriendelijkheid en kracht terug te ontdekken.”

Dat regeringsadviseur Zurmély haar boek wil bannen, vindt Harmange zorgwekkend. „Een staatsambtenaar die zich in een machtscrisis bevindt door een boek van tachtig pagina’s en met vierhonderd uitgaven, dat vind ik erg problematisch.”