Van ’t Hek fel: ‘Boomsma opperbevelhebber van het gutmenschenbataljon’

Het kost mij meestal weinig moeite om niet te reageren op columns en reacties waarin ik besproken word. Sommige mensen vinden mij stom, andere mensen vinden mij leuk. Het maakt niet uit. Je mag vinden wat je wil, en je mag in dit land gelukkig ook zeggen wat je wil. Je mag racistische dingen roepen. Maar waarom zou je dat willen? Je mag zelfs, als de muzen je even in de steek laten, een platgetreden vergelijking maken met de oorlogstijd in een debat over de actualiteit. Mij, en andere mensen die hun mond open trekken als er iemand racistische dingen roept, een NSB’er noemen. Dat mag. Het kan zijn dat de ironie in die opmerking je ontgaat. Een wit, rechts deel van de samenleving dat moeite heeft met minderheden vanwege huidskleur of geaardheid. Witte mensen die wild om zich heen smijten met termen als ‘deuger’ en het Duitse ‘Gutmensch’. De ironie ook dat je met zo’n trollenleger iedereen de mond snoert die er anders over denkt dan jij. Daarna samen hopen dat mensen met een ongemakkelijke mening voortaan zwijgen uit angst om besproken te worden, overspoeld met woede die in de meeste gevallen eigenlijk ergens anders vandaan komt. En het moet gezegd; zwijgen bespaart een hoop onrust, en heel veel negatieve energie. Maar weet je, als iedereen zwijgt uit angst ervan langs te krijgen, verandert er nooit iets. We kunnen die bepaalde periode in onze geschiedenis er nog wel even bijhalen, toen er ook zo gezwegen werd terwijl de minderheden ervan langskregen, maar dat is te makkelijk. Dus laat ik dat maar even niet doen. En toch reageren vandaag. Makkelijk is meestal niet de juiste weg.