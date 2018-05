Ontstemde salafisten in de Tweede Kamer

Of ik wat minder bozig wil schrijven, meldde iemand op Twitter. Meer opzwepend graag, was de mededeling.

Altijd goed, feedback.

Ik ben nooit boos. Wanhopig, ja. Teleurgesteld, ja. Verdrietig ook. Maar boos? Nee. Het is niet de moeite. En waarom ook? „Kamerleden ontstemd over invloed salafisten Haagse moskee” kopt Elsevier Weekblad. 150 Kamerleden die allemaal een kleine 100.000 euro verdienen en geen interesse hebben in wat de Nederlandse bevolking zorgen baart. Hoe kun je ontstemd zijn over iets wat de hele randstad al jaren en jaren weet, waar het hele internet al jaren en jaren over praat en al jaren en jaren de bron van alle geweld in Nederland, Europa en omstreken is? Hoe kun je over zo’n kop nou niet wanhopig worden? Of verdrietig? Teleurgesteld bovendien? Salafisten, Kamerleden, zijn moslims. Just FYI.

De boosheid heb ik al lang opgegeven. Het leidt tot niets en schuift geen rooie cent. Salafisten en de islam goedpraten daarentegen is een prima businessmodel. ‘Verbinden’, heet dat in gutmenschjargon. Je kop in het zand steken, asielzoekers op je zolderkamer willen maar toch weigeren, vooral geen moskee in je eigen achtertuin willen of je kinderen naar een zwarte school sturen (hoi Femke!), daarentegen is een goudmijn. Niet de mijne. Ik wil mezelf nog kunnen aankijken in de spiegel.

‘Kom met oplossingen!’, klinkt het dan. Hoeveel oplossingen wil je hebben? Oplossingen waar geen Kamerlid naar luistert. Ontstemd zijn is makkelijker, vooral als blijkt dat al jaren en jaren moslimgeld, oliedollars, gestopt wordt in moskeeën op onze bodem. Hey Kamerleden! In die moskeeën komen mensen die in Nederland wonen! Die worden vergiftigd met opmerkingen, denkbeelden en gedachtegoed die in strijd zijn met álle Nederlandse waarden en normen die je je maar kunt voorstellen. Wacht, voordat jullie weer ontstemd raken, zal ik ze even opnoemen: mannen en vrouwen zijn niet gelijkwaardig, vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen en dienen te allen tijde gehoorzaam te zijn. Moslims zijn superieur aan ongelovigen en homo’s dienen bestreden te worden, evenals joden. Nou niet zo ontstemd raken, hè? Ik schrijf hier pas jaren en jaren over; jullie wonen blijkbaar al jaren en jaren onder een steen en niet in Nederland. Vandaar dat je hier ontstemd over kunt raken natuurlijk. Google anders even en dan zul je zien dat niet alleen jullie maar ook jullie staatszender NPO onder een steen leeft en moslims toffe lui vindt, vooral als het criminelen zijn of tuigvloggers die gemeenteraadslieden intimideren. Nee, ik ben niet boos, echt niet. Ik ben inmiddels murw en wanhopig. Teleurgesteld en verdrietig. Niet jullie probleem. Jullie komen nog steeds weg met het zinnetje dat in 1945 zo populair was: ‘wir haben es nicht gewusst’.

Mij zul je dat nooit horen zeggen.

Maar ja. Wie ben ik?

Slechts een wanhopige, teleurgestelde en bij vlagen verdrietige columnist.

Succes met ontstemd zijn, Kamerleden. Ik vraag me opeens af: zouden er soms salafisten in de Tweede Kamer zitten?