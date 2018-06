Eerste Kamer stemt in met boerkaverbod

Nagefloten worden op straat, uitgescholden in het openbaar vervoer of uitgejoeld worden op straat. En op de vijf Nederlands voelt zich wel eens respectloos behandeld in het openbaar. Bij jonge vrouwen is dat zelfs één op de drie.

Het CBS heeft groot onderzoek gedaan onder 150.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder. Vergeleken met eerdere jaren voelen minder Nederlanders zich respectloos behandeld op straat. In 2012 was dit nog 22 procent, in 2017 is dit gedaald tot 20 procent. Jonge vrouwen (achttien tot 25 jaar) hadden vorig jaar met 33 procent het vaakst te maken met respectloos gedrag op straat, zoals nafluiten en uitschelden. In de bus, trein of tram was dit 22 procent. Ook meisjes van vijftien tot achttien ervaren meer dan gemiddeld overlast op straat en in het openbaar vervoer.

Mannen van achttien tot vijfentwintig jaar ervaren minder respectloos gedrag dan vrouwelijke leeftijdsgenoten.