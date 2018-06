Deze verzamelaar heeft er... 2286!

Arjan heeft maar liefst 2286 voetbalshirtjes verzameld and still counting ,,Ik zou heel graag San Marino en Catalonië aan m’n collectie toevoegen, dus wie die thuis nog heeft liggen...”

Eigen kamer

Sommige vrouwen krijgen een halve climax bij alleen al de gedachte aan een eigen walkin-closet, Arjan Wijngaard heeft gewoon z’n eigen voetbalshirtkamer! De Groninger weet precies hoeveel hij er heeft: 2286, and still counting. Het verveelt nooit en werkt op een positieve manier verslavend, ,,maar het moet wel leuk blijven, ik ga geen bakken met geld voor een shirt neerleggen.” Daar is-ie te nuchter voor, ,,het is juist de sport om het voor een mooi prijsje te krijgen.” Of ruilen. Zo heeft hij een paar dagen geleden nog een FC Groningen shirt richting Riga gestuurd, in ruil voor eentje van hun lokale FC.

FC Grun

Wanted: San Marino en Catalonië!

Hoewel hij nationale elftalshirts ook mooi vindt, gaat zijn hart pas echt sneller kloppen van buitenlandse clubshirts, hoewel die van zijn Grun altijd favoriet blijft. Zijn eerste ooit kocht hij in 1997 van het Engelse Everton, zijn laatste tot nu toe ‘van een onbekende club’, iets waar hij juist zo gek op is. Niet louter shirts van die bekende topclubs en grote landen, maar liever de underground varianten en hij is blijer met eentje van een amateurclub uit Letland dan het welbekende Oranje shirt. Hij heeft ze overigens allebei. Net als Alessandria Calcio, MC Alger, MC Wronki en 2281 andere, zoals je ook kun zien op zijn overzichtelijke www.voetbalshirts.org. Welke hij nog mist? ,,Ik zou heel graag San Marino en Catalonië aan m’n collectie toevoegen, dus wie die thuis nog heeft liggen...”

England baby

Wijngaard werkt als adviseur op een bank, dus geen van zijn shirts gaat ooit aan naar werk, lacht hij. ,,Zelfs niet op casual Friday!” En nee, ook geen avondritueel waarin hij met zijn handen door de shirts glijdt en de geur van polyester -en misschien een verdwaalde zweetdruppel- opsnuift, met op de achtergrond de clubliederen schallend door de boxjes van z’n computer. Wel werkt hij hier vaak aan z’n website en kijkt hij deze tijden zeker naar het WK. En vooruit, altijd in een van zijn shirts en het liefst een uit Engeland, want daar is hij nu voor.

Shirt met verhaal

De vriendelijke verzamelaar zit op verschillende inernetfora en Facebookpagina’s, waarop vaak ook shirts worden aangeboden en heel soms gaat hij naar een beurs. Een online veiling noemt hij een handige manier voor verzamelaars om hun collectie uit te breiden, al is die goeie ouwe vertrouwde veiling ook nog steeds geliefd zo af en toe. Laatst heeft hij bij een veiling voor het goede doel geboden op een shirt dat als herdenking werd uitgebracht voor het verongelukte elftal van de Braziliaanse club Chapecoense twee jaar geleden. Voor 71 euro was het voor Wijngaard. ,,Écht een shirt met een verhaal.”

Vier

Als hij zelf een shirt zou zijn, zou in elk geval zijn magische nummer 4 erop staan, met als zijn favoriet oud-Groningenspeler Ronald Koeman, ,,en vroeger speelde ik zelf ook met 4.” Verder zou het shirt op z’n Gronings groen-wit zijn of zwart en in elk geval strak zonder veel poespas, net als Groninger zelf. Er bestaat nog geen woord voor wat hij is, maar de Noord-Nederlander is niet voor gat te vangen. Waar een filatelist staat voor postzegels, kun je hem wel een voetbalshirttelist noemen, knipoogt hij tot besluit, ,,of gewoon voetbalshirtverzamelaar, wel zo gemakkelijk.”