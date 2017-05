48 uur in...Amsterdam

Ontdek Amsterdam door de ogen van een inwoner. Anne de Buck is de oprichter van Nederlands grootste urban travel blog Yourlittleblackbook.me (@yourlbb). Deze week liggen haar eerste twee boeken in de winkel. Speciaal voor VRIJ zet Anne haar favoriete tips uit De Amsterdam City Guide op een rij.

Genieten in Amsterdam

Een must!

Naast het Amsterdamse Centraal Station vind je in het imposante restaurant Choux (5) (€€€). Hier eet je een seizoensgebonden menu dat te bestellen is van drie tot zeven gangen (vanaf circa €32). Reserveren is bij dit culinaire restaurant een must!

Sfeervol

Nog maar nét open en nu al hard onderweg om een nieuwe favoriet te worden met een terras aan het water en uitzicht op het EYE Filmmuseum in Amsterdam-Noord. Bij Meneer Nieges (€€) kun je al vanaf 10 uur ’s ochtends terecht om te eten en te drinken. Leuk voor overdag, maar extra gezellig op een warme zomeravond als de sfeervolle verlichting aanknipt.

Uniek

Eten in het ronddraaiende restaurant Moon (€€€) op de 19 e verdieping van de oude Shell-toren achter het Centraal Station is een unieke ervaring. Iedere twee maanden is er een bekende muziekartiest betrokken bij de samenstelling van het menu.

Doen in Amsterdam

Lekker happen

Wie in steden als Barcelona en Madrid de Spaanse mercado’s nooit overslaat, kan in Amsterdam zijn hart ophalen bij De Foodhallen. De eerste indoor foodmarkt van Amsterdam waar je van lunch tot borrel en diner de lekkerste happen eet bij één van de vele standjes.

Flaneren

Natuurlijk kun je op zondag in Amsterdam van alles doen. Winkelen in het centrum of misschien naar een museum. Maar nog leuker is het om naar één van de food- en craft markten te gaan, bijvoorbeeld de NeighbourFood Market, Sunday Market of Pure Markt.

Shoppen voor hem

De Haarlemmerstraat en op de Haarlemmerdijk zijn een shopwalhalla voor mannen. Je vindt hier mooie boetieks die gericht zijn op de moderne man, zoals Six and Sons. Hier vind je stoere kleding, ruige accessoires en vintage items voor in huis.

Shoppen in Amsterdam

Veelzijdig

Als je maar één winkel zou mogen bezoeken in Amsterdam ga dan naar Hutspot. Deze concept store heeft een locatie in het centrum (Rozengracht) en in de Pijp (Van Woustraat). Hier vind je van alles voor hem en haar: kleding, verzorgingsproducten, zonnebrillen, sieraden... En je eet er een heerlijke tosti!

De leukste

De leukste winkelstraat in Amsterdam is nu zonder twijfel de Gerard Doustraat. In het verlengde van het Gerard Douplein kun je hier gerust een paar uur slijten met winkel in, winkel uit. Niet te missen adressen zijn: Anna + Nina, Felice en The Fragrance Store. Ga na het winkelen iets drinken bij Het Paardje.

Souvenirs

De Local Goods Store in het De Hallen complex in Amsterdam-West is een niet te missen winkel voor iedereen die op zoek is naar aan leuke souvenir. Hier worden namelijk alleen producten van Amsterdamse makers verkocht. Er is van alles te koop en elke twee weken vind je voor de deur de Local Goods Market.

Slapen in Amsterdam

Trendy

Op de Herengracht in hartje centrum logeer je bij The Hoxton Hotel. Een trendy hotel met Londense roots dat nu ook in Amsterdam is gevestigd. De lobby en restaurant Lotti’s zijn een geliefde spot voor koffie of lunch. Op loopafstand van The Hoxton hotel vind je de Jordaan.

Populair

Oud-West is een wijk waar enorm veel is te ontdekken. Hotel De Hallen is gevestigd in het mooie De Hallen complex. Ooit was dit een oude tramremise, Dit designhotel heeft modern ingerichte kamers en een gezellig restaurant met een zonnig terras dat Remise47 heet.

Budget

Een leuk hotel in Amsterdam kan behoorlijk prijzig zijn. Het onlangs geopende Generator Hostel aan het Oosterpark is een aanwinst voor de stad. Perfect als je iets minder geld te besteden hebt.

Zo kom je in Amsterdam

Wil je een weekend naar Amsterdam, pak dan vooral de trein om hoge kosten voor parkeergeld te voorkomen. Toch liever met de auto? Parkeer dan op één van de speciale P+R parkeerterreinen buiten het centrum en neem vervolgens de metro of tram de stad in.

Tekst: Anne de Buck voor VRIJ magazine