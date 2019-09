Robert Oey gaat de mist in met revolver

De revolver waarmee de zoon van Femke Halsema en Robert Oey werd opgepakt, had niet in films mogen worden gebruikt.

Verboden wapen

Het wapen waarmee de zoon van Femke Halsema en Robert Oey werd opgepakt had helemaal nooit voor films gebruikt mogen worden, zegt wapenexpert Kees Witte van wapenverhuur A&E Engineering. „Er gelden voor het gebruiken van wapens in films strenge regels. Er komen vergunningen bij kijken en er moet toestemming worden gevraagd bij gemeente en politie.”

Oey gaf in een interview met NRC aan de revolver al in 1999 gebruikt te hebben bij een filmshoot en dat het wapen uit Duitsland afkomstig is. En daar gaat het mis, zegt Witte. „Onschadelijk gemaakte revolvers waren tot 2016 illegaal in Nederland. Het wapen kan legaal gekocht zijn in Duitsland, daar golden destijds andere regels. Sinds 2016 is het wel toegestaan een onklaar gemaakte revolver te hebben, maar deze dienen geregistreerd te zijn en een EU-certificaat van deactivatie te hebben.”

Dit is niet die enige overtreding die Oey beging met het wapen. Want al had hij de benodigde papieren voor bezit, dan nog zou hij het niet in het openbaar bij zich mogen hebben. Voor het gebruiken van wapens in films gelden ook strenge regels. „Het gebeurt veel dat wapens verkeerd worden gebruikt in films. Er zijn namelijk maar drie bedrijven in Nederland die props (onschadelijk gemaakte wapens voor filmdoeleinden) met toestemming mogen verhuren”, zegt Witte.

Straf

Oey is officieel als verdachte aangemerkt wegens het bezit van de revolver. De politie heeft hem al uitgebreid verhoord. De straf die Oey, bij veroordeling, boven het hoofd hangt is moeilijk in te schatten volgens advocate Veerle Hammerstein. „ Het is lastig te bepalen omdat ik niet weet om wat voor een wapen het precies gaat. Als ik naar de landelijke richtlijnen kijk, staat voor het in bezit hebben van een revolver maximaal drie maanden cel, voor een nepwapen staat maximaal een boete van vijfhonderdvijftig euro”, aldus de advocate. „Daarnaast heb je nog strafverlagende factoren, zoals het feit dat het wapen onbruikbaar is gemaakt, en strafverhogende factoren zoals de aanwezigheid van kinderen bij het wapen die meetellen.”

Haarlem

Het proces loopt in Haarlem, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. En dat de zaak niet in Amsterdam loopt, zou enorm gunstig kunnen uitpakken voor Oey, stelt Hammerstein. „Rechtbank Amsterdam heeft deze zomer de richtlijnen van wapenbezit namelijk fors verhoogd. Straffen kunnen wel vier keer zo hoog uitvallen in de hoofdstad in vergelijking met de rest van het land. Je zou je op dat punt kunnen afvragen hoe het met de rechtsgelijkheid zit in ons land, maar dat is een andere kwestie”.