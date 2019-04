Gearresteerd in Turkije

Nee niet ik – das war einmal. Maar een moeder met kind uit Rotterdam krijgt al meer dan tien dagen een all-inclusive verblijf in de faciliteiten van de Turkse overheid. Moeders is 31, haar kindje is vijf maanden oud.

Of ik iets voor die mensen kan betekenen, lees ik in de mail die mijn inbox bereikt.

Tja. Wat denk je zelf? Het is bijna drie jaar geleden dat ik van mijn Turkse bed werd gelicht. Omdat een stel NSB-Turken in Nederland meenden dat dat wel een goede zaak zou zijn. Ik ben inmiddels terug (dank Nederland!) maar de NSB-praktijk ‘op laten pakken in Turkije’ bestaat nog steeds. Sterker nog, vorige week schudde onze minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gezellig handjes met zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu. Een Turk die ons in zijn hoedanigheid als minister voor fascisten en nazi-overblijfselen uitmaakte. En daar zijn geen excuses voor aangeboden. Die Rotterdamse moeder van 31 zat ook vorige week al vast met haar baby, toen Stef gezellig met die Turk aan de borrel zat. Je kunt nog beter een carrière als pooier ambiëren dan als politicus.

Ik ben inmiddels gered uit de klauwen van de Turken, maar het trauma zit er nog prima. Op de meest onverwachte momenten biggelen de tranen over mijn wangen (drink er een borrel op Turken!). Maar ik tel mijn zegeningen, dagelijks. Liever tranen en plein public in het Rotterdamse LantarenVenster dan vastzitten in de kerkers van Erdogan.

En dan zo’n mail. Zogenaamd bestaat de kliklijn niet, maar er is geen enkele reden waarom een Nederlandse vrouw opgepakt wordt in Turkije. Behalve dan dat het kán. Zogenaamd heeft het kabinet de Turken laten weten dat die kliklijn ongewenst is – ik lees het online in artikelen van drie jaar terug. Het zal vast. De Ottomanen laten ons Europeanen wel even weten wie hier de baas is. Over hún mensen. Je kunt die gasten in verkiezingstijd toeblaffen dat ze zich moeten invechten of oppleuren, je bent pas écht een MinPres of MinBuza of godbetert MinBZ (Hoi Kajsa!) als je het lef hebt om de Turken hier aan te spreken op hún NSB-praktijken. Nederlandse staatsburgers aangeven in Turkije omdat het kán, kán niet. Dat zou strafbaar moeten zijn.

Nederlandse staatsburgers aangeven in Turkije kan trouwens anoniem. Gewoon, vanaf NSBTURK@gmail.com kan iedereen inclusief MinPres of Stef Blok of Kajsa aangegeven worden bij de Turken. En zo zit er een 31-jarige Nederlandse vrouw zónder Turkse nationaliteit vast in Turkije. Hier geboren, nooit aangegeven bij de Turkse burgerlijke stand (=consulaat), ze bestaat niet als Turk. Of Koerd. Maar ze rot wel weg in een Turkse cel. Met haar vijf maanden oude baby.

Dit land telt te veel NSB-Turken waar onze Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren geen grip op heeft (te druk met nepnieuws bestrijden?). Ondertussen zit er een Rotterdamse van 31 vast in Turkije. Eerlijk? Had je maar niet naar Turkije moeten gaan. Gek. Maar dat kindje hé? Dat kindje is vijf maanden oud. Doe. Er. Wat. Aan.

NU.