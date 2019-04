„The flowers are sooooo pretty”, zegt een influencer in een video op Instagram.„In my next Insta story I’m going to show you where exactly the flower fields are.”

Naast haar Instagram-pagina, runt ze een ’fashion, travel and lifestyle blog’. En ondanks het Engels, is ze gewoon Nederlands. Maar goed, die meer dan 17.000 Instagram-volgers moeten haar natuurlijk wel kunnen verstaan tijdens het influencen.

Ze postte eerst als teaser een foto van vorig jaar - paars bloemenveld, paarse jumpsuit, paars tasje en semi-nonchalant wegkijkend zoals alleen de echte Instagram-grootheden dat kunnen. Een dag later volgt er eentje in een veld met roze bloemen, haar kleding weer volledig ton-sur-ton met de omgeving. 988 likes heeft de foto tot nu toe opgeleverd. Inclusief eentje van mij. Want laten we eerlijk zijn, die ’flowers’ zijn wel echt ’soooo pretty’.