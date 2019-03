Assepoester en haar feministische girl gang

Tegen The New York Times vertelt ze deze week dat het bedenken van alternatieve verhalen voor sprookjesprinsessen belangrijk is, om zo te onderzoeken hoe klassieke normen worden doorgegeven. Maar zelf geloof ik graag dat zangeres Britney Spears in de trein van LA naar New York mijn Metro-column - waarin ik pleit voor modernere sprookjes en eigentijdse prinsessen - las en dacht: You know what, die Iris Vanlunenburg from Holland heeft gelijk ook! Et voilà: de musical Once Upon a One More Time was geboren. Van Sometimes tot Born To Make You Happy, de nummers van Britney zijn de soundtrack van mijn jeugd, of nee, mijn hele leven - hashtag noshame. En dit nieuws bevestigt wat ik stiekem allang wist: Britney Spears en ik horen beste vriendinnen te zijn. Fijn.

Maar terug naar de musical. Ik ben nu al jaloers dat ik het plot niet zelf heb bedacht: Assepoester heeft een existentiële crisis en zit met haar girl gang bestaande uit Sneeuwwitje, Rapunzel en Doornroosje, in een boekenclub, waarin ze alleen maar ouderwetse sprookjes van Grimm mogen lezen. Wanneer de goede fee hun eindelijk een nieuwe boek geeft, is dat de feministische klassieker The Feminine Mystique van schrijver Betty Friedan en wat er toen gebeurde zal je verbazen. Nee, maar echt. „Deze vrouwen waren hermetisch afgesloten van de buitenwereld en door dit boek duiken ze dieper in de moderne ideeën van de tweede en derde feministische golf.” Om het af te maken is de verteller van dit eigentijdse sprookje een soort Alt-right bro, die het er niet mee eens is dat het patriarchale systeem voor zijn ogen afbrokkelt. Klinkt plausibel. Je kan veel zeggen van het land waar Donald Trump het hoogste ambt bekleedt, maar dat zelfs America’s sweetheart de noodzaak voelt om een feministische musical te maken, is natuurlijk gewoon heerlijk.

Eindelijk mee met de vaart der volkeren!

Hier in Nederland - en dan vooral in het christelijke Barneveld, Garderen en Hoevelaken - staat de tijd echter weer even stil. Een datingsite voor singles en stellen op zoek naar een spannende date moet deze week de toorn van God vrezen. Volgens de Gelderse afdeling van de SGP zouden op hun abriposters namelijk zoenende vrouwen te zien zijn. Heftig! Die posters blijken niet te bestaan; in plaats daarvan gaat het om de beeltenis van een vrouw die bijna ziekelijk gelukzalig naar haar zojuist geswipete matches kijkt. Hmm. Persoonlijk vind ik dat, scrollend door mijn eigen sneue datingappgesprekken, ook wat aanmatigend. Maar om dáár nou zo’n stampij over te maken... „De Heer vraagt ons om trouw te zijn, trouw te blijven en lief te hebben”, aldus de SGP. Vooral dat laatste is opvallend. Want door het boycotten van H&M vanwege zoenende vrouwen en het vernielen van bushokjes met daarin beeld van verliefde, mannelijke Suitsupply-modellen, begin ik me zo langzamerhand af te vragen of De Heer niet gewoon beter af is met een nieuw, moderner sprookje. Eentje waar de mens zijn of haar eigen keuzes maakt. Zoiets als de musical van Britney Spears dus. Hopelijk komt-ie snel naar Nederland.