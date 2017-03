De nieuwe waaghalzen van Jules Unlimited

Terug van weggeweest! Jules Unlimited. Metro stelt de nieuwe presentatoren aan je voor.

„We hebben een programma terug waarover we hebben gedroomd”, zegt Marijtje van Amersvoort. De eindredacteur heeft het dan over Jules Unlimited, maandag terug bij de VARA en eerder te zien tussen 1990 en 2005. Er staat een nieuw team achter Jules Unlimited, het populairwetenschappelijke programma vol extreme sporten en voor jong en oud interessante experimenten.

Chemische ramp

Zeekoeien onderzoeken, na een hap lucht minuten onder water blijven (freediven), over een koord lopen tussen twee fabriekspijpen, big air springen (Olympische wintersport in 2018), je voorbereiden op een chemische ramp, inline skaten met een raketmotor op je rug, de wetenschappelijke experimenten komen allemaal terug. Drie presentatoren moest de VARA vinden en daarvoor holden en klauterden veertig kandidaten tijdens een screentest door een bos. Zij moesten bewijzen dat zij tegelijk kunnen ervaren en vertellen. De VARA vond ze en Metro stelt ze voor.

Jamie Trenité (26)

Jamie studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, is de zoon van actrice Linda van Dyck (Zwarte Tulp) en vooral – of bijna – bekend als professioneel tennisser. Jamie was een groot tennistalent dat de top net niet haalde en start met Jules Unlimited zijn tv-carrière.

Van politicologie en sport naar de buis…

„Politicologie en tennis waren mijn basis, ik vond het allebei leuk om te doen. In mijn studie heb ik geleerd hoe ik iets zó kan vertellen dat het mensen boeit. Ik vind het leuk om mensen enthousiast te maken en hoop dat ik ze nieuwsgierig maak naar de meest verschillende onderwerpen. Ik ben zelf avontuurlijk ingesteld en wilde graag iets spannends doen. Daarom had ik voor de VARA een pilot voor een eigen wetenschappelijk tv-programma gemaakt en via hen kon ik daardoor voor Jules Unlimited een screentest doen.”

Denk je bij experimenten weleens… waaróm?

„We kunnen ons elke dag afvragen of de wereld morgen nog wel bestaat, maar we kunnen er ook op inzetten dat de mens tot veel dingen in staat is. We kunnen gewoon gave en mooie dingen doen, hoe raar misschien ook. Het is toch gaaf met hoeveel toewijding we toffe dingen kunnen maken?”

Goed voor het zelfvertrouwen

Durf je nu meer?

„Nee, ik durf helemaal niet meer. Ik ben geen supermens. Iets doen wat je nog nooit gedaan hebt - en het lukt – dat is wel goed voor je zelfvertrouwen. Zo heb ik een zijspan-motorcross met de wereldkampioen gedaan. Als ik tijdens dat crossen mijn handvat los had gelaten dan was dat mijn laatste item geweest, poeh. Maar de kracht van Jules is juist dat ik het als gewone jongen beleef: als ik veel meer zou kunnen dan alle anderen, dan is het niet leuk. We maken geen NOS Studio Sport.”

Was je zelf een ‘Juleskijker’?

„Nee, ik heb het door mijn leeftijd net gemist. Ik moest toen ik gevraagd werd kijken wat het was. De veelzijdigheid van het programma greep me meteen.”

Wat zou je bij Jules Unlimited weigeren?

„Dat is moeilijk te beantwoorden, want ik heb dingen gedaan waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Ik ben het programma in gegaan met: ik vind alles eng, maar niets is onoverkomelijk. Mijn grenzen aangeven doe ik wel.”

Eva Koreman (32)

Ook Eva maakt haar tv-debuut, al was zij dit jaar de side-kick van Frank van der Lende en Domien Verschuuren in het Glazen Huis (Serious Request) en deelnemer aan De Slimste Mens. Eva is dj bij NPO 3FM en elke zaterdag en zondag in de middag te horen bij BNN. In januari won zij de Zilveren RadioSter als beste vrouwelijke radio-dj.

Van een bèta-gamma bachelor met een major sociologie, uiteindelijk naar de buis…

„Gezien mijn studie ging mijn hart natuurlijk meteen sneller kloppen, toen ik auditie mocht doen. Ik had gehoord dat het een bootcamp was, dus ik ging in trui en joggingbroek. Mijn vriend vond dat ik er als een inbreker uit zag. Op zijn aanraden had ik een regenboogbadpak en een legging aan. Liep ik in dat bos. Hoe gênant, haha. Hoewel ik een radiomens ben, vind ik Jules Unlimited wel een prachtige stap.”

Denk je bij experimenten weleens… waaróm?

„Tussen twee fabriekspijpen over een koord lopen is behoorlijk eng, maar het programma heeft als doel om mensen te enthousiasmeren voor de wetenschap. Nee zeggen tegen een uitdaging mag hoor, maar is nog niet gebeurd in mijn geval.”

Durf je nu meer?

„Ja. Je verzint toch zelf niet dat je op 300 meter hoogte onderhoud gaat plegen aan de zendmast bij Lopik? Dat zou ik volslagen idioot vinden. Nu heb ik er van genoten en van geleerd.”

Kijken met mams

Was je zelf een ‘Juleskijker’?

„Absoluut en daarna kwam 12 Steden, 13 Ongelukken. In mijn herinnering keek ik altijd met mijn moeder. Ik was wel in wetenschap geïnteresseerd, niet zozeer in spannende dingen. Ik was wel een stoer kind, maar niet zo cool. Een beetje een nerdje ook wel.”

Wat zou je bij Jules Unlimited weigeren?

„Bepaalde items met dieren die echt niet kunnen. Als iets geen doel dient en het is niet leuk voor het dier, dan wil ik dat liever niet doen.”

Maurice Lede (31)

Maurice – meester in de rechten - heeft van de drie de meeste tv-ervaring. Hij is de nieuwe aanwinst van het BNN-programma 3 Op Reis en daarnaast presenteert hij al zes jaar Het Klokhuis. In november 2015 was hij dichtbij de aanslagen in Parijs en bleef in de Franse hoofdstad om reportages te maken voor RTL.

Van rechten naar de buis…

„Mijn rechtenstudie ging altijd over fictieve situaties, maar ik wilde liever echte verhalen vertellen. Televisie vond ik veel interessanter. Ik ben naast mijn studie voor websites en regionale omroepen gaan werken. Mijn scriptie ging ook over het beschermen van tv-formats, dus ik was helemaal into televisie.”

Denk je bij experimenten weleens… waaróm?

„Dat ik met een raketmotor op mijn rug inline skate, daarvan zou je kunnen zeggen: wat is dit voor gekkigheid? Maar het is ook mooi om te laten zien waartoe je in staat bent.”

Gevoel terug

Was je zelf een ‘Juleskijker’?

„Absoluut, met mijn broer en zus zat ik altijd klaar voor de uitzending. Het gevoel van vroeger kwam bij het kijken van de eerste aflevering direct terug.”

Durf je nu meer?

„Ik stond altijd wel overal voor open en was al een grenzenopzoeker. Ik denk dat ik niet per se meer durf, het zit gewoon in me. Ik ben alleen maar dankbaar dat ik dingen mag doen die anders nooit langsgekomen waren. Nu ben ik de vierde mens met zo’n raketmotor op z’n rug en en mocht ik in de simulator van Max Verstappen rijden. Te gek!”

Wat zou je bij Jules Unlimited weigeren?

„Ik vind kakkerlakken heel vies en scary. Klein ongedierte, daar houd ik écht niet van. Doe dan maar iets met snelheid, haha.”

Oud-presentatoren

Negen presentatoren gingen Jamie, Eva en Maurice voor.

• 1990. Annette van Trigt.

• 1990 – 1999. Jan Douwe Kroeske.

• 1990-1991. Pien Savonije.

• 1990-1994. Pieter Jan Hagens.

• 1990-1993. Mieke van der Weij.

• 1994-2001. Ivette Forster.

• 1996-2005. Menno Bentveld.

• 2000-2005. Paul Luycx.

• 2001-2005. Lottie Hellingman.

Jules Unlimited, vanaf maandag 13 maart wekelijks om 20.30 uur op NPO 3.