’Er wordt te veel verdiend aan schuld’

Het aantal mensen dat langdurig onder de lage-inkomensgrens leeft, is fiks toegenomen blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een van hen is Dennis van den Burg (43) die ternauwernood zijn Dierenspeciaalzaak Ambulia in Amsterdam Noord staande weet te houden. „Een hapje eten doe ik iedere avond bij mijn vader. De Voedselbank is weer een stap verder.”

Dennis krijgt de laatste maanden wat meer klanten over de vloer vanwege zijn deelname aan de documentaireserie Schuldig op NPO vorig jaar. Hierin zagen kijkers hoe ’de vriendelijkste dierenwinkel van Amsterdam’, waar Dennis zijn hart en ziel in steekt, bijna ten onder ging. Iedere dag zat hij samen met zijn 72-jarige vader aan de koffie in een zaak waar de deurbel nooit rinkelde.

Geen klanten, maar deurwaarders klopten bij hem aan. „Ik noem ze Ali Baba en de veertig rovers”, zegt Dennis. „Ali Baba is het particuliere deurwaarderskantoor die dagelijks zijn veertig rovers uitstuurt. Door deze deurwaarders zijn sommige van mijn schulden ’vervierdubbeld’.”

Stuk gaan

Dennis zit niet in de schuldhulpverlening, omdat hij een winkel heeft. „Ik heb om hulp gevraagd bij een schuldhulpverlener, maar niet gekregen. Ik zou mijn winkel dan failliet moeten laten verklaren. En dat gaat niet gebeuren. Je moet eerst helemaal stuk gaan voordat ze je helpen. De winkel heeft ook een sociale functie voor de buurt. Veel ouderen die het ook niet breed hebben, komen hier dagelijks een kopje koffie drinken. Waar moeten zij anders heen?”

Ene na andere deurwaarder

Deze sociale functie brengt echter geen brood op tafel. Maar in de schuldhulpverlening terechtkomen is voor Dennis ook niet de oplossing. „Sommige mensen geeft het een gevoel van rust als de telefoon niet meer constant rinkelt. Maar de schulden blijven ook met een bewindvoerder oplopen door de deurwaarders die ertussen zitten. Bijvoorbeeld. Ik had een factuur van 400 euro die is opgelopen naar 2100 euro doordat het bij de incasso is beland. Ik had 1500 euro afgelost, en wilde het met nog eens 300 euro afkopen bij de deurwaarder. Die belde de schuldeiser en ik was weer 180 euro verder voor dat belletje. En de schuldeiser had nog steeds zijn geld niet. Hierdoor belanden mensen in armoede.”

'Schuld is big business'

Volgens Dennis zou het beter zijn als de schuldhulpverlening alle schulddossiers van een persoon op een hoop gooit zodat niet alle losse schulden afzonderlijk kunnen oplopen. „En deze schuld vervolgens onderbrengen bij een deurwaarder in dienst van de gemeente. Particuliere deurwaarders verdienen alleen maar aan armoede. Schuld is big business. Ik heb mijn schulden nu vast kunnen zetten en betaal alleen nog rente. Het zakt. Als dit zo doorgaat, en laten we dat hopen, dan denk ik over anderhalf jaar eruit te zijn.”

Gunfactor is eindig

Het televisieprogramma Schuldig is zijn redding geweest, zegt Dennis. Er stonden ineens allemaal klanten van heinde en verre op de stoep om hun dierenbenodigdheden bij hem te kopen. „Ik heb meer omzet, meer marge, maar ik ben er nog lang niet. Ik heb sinds de uitzending twee schulddossiers kunnen sluiten, maar er staan er nog meer dan vier open. Ik heb ook niet de illusie dat de mensen blijven komen. Nu ben ik een hype en heb ik de gunfactor, maar straks is het toch weer gemakkelijker om hun spullen online te kopen.”

Maar Dennis geeft niet op. Zondag wordt met acht man sterk de hele winkel opnieuw helemaal in de verf gezet. „Ik heb geen geld voor leuke dingen of een televisie. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Ik zit liever in mijn winkel een praatje te maken met mensen uit de buurt.”