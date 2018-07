Wat blijft ons bij van het WK in Rusland?

Het zit erop. Na vier weken actie rest ons nu alleen nog de herinneringen aan het WK in Rusland. Wat zullen we (behalve de kampioen) vooral blijven onthouden van het toernooi? Twaalf suggesties in willekeurige volgorde.

1. Meters maken

De FIFA publiceerde opmerkelijke cijfers, nadat Rusland in de kwartfinale was uitgeschakeld door Kroatië. De top 5 van spelers die op het WK tot dan toe de meeste kilometers hadden afgelegd, bestond volledig uit Russen. Roman Zobnin spande de kroon met maar liefst 63 kilometer in 5 wedstrijden. Ter vergelijking: Luka Modric bleef steken op ‘slechts’ 50,8 kilometer. Dus verschenen er op social media direct allerlei complottheorieën, inclusief foto’s van wondjes op Russische benen die zouden zijn veroorzaakt door injectienaalden. In Duitsland pakte de media groots uit met een verhaal waarin werd beweerd dat enkele spelers van het Russisch elftal ammonia hadden gesnoven voordat ze het veld op gingen. Iemand van de medische staf zou dat hebben toegegeven. Het staat niet op de lijst met verboden middelen en het zorgt voor een betere zuurstoftoevoer.

2. Uit hun dak

Het stond al 6-0 voor Engeland, maar toen Panama in de 78e minuut een tegentreffer produceerde, gingen de fans uit hun dak alsof de wereldtitel zojuist was veiliggesteld. Op de tribunes gingen ze volledig uit hun dak, dankzij het doelpunt van Felipe Baloy. De 37-jarige verdediger werd in één klap (lees: schot) een held in zijn land. In het pouleduel met Tunesië kwam er ook een doelpunt op het conto van de Panamezen, maar dat was een eigen goal van de tegenstander. Ondanks de drie nederlagen (België won met 3-0) kon Panama dik tevreden naar huis. Met Baloy voorop. Scoren tijdens het WK-debuut van zijn land was een droom die uitkwam.

3. Kleurrijk feest

Zelfs Russische politieagenten maakten er de afgelopen maand een feest van op straat. Normaal gesproken moeten ze nors en streng de boel in de gaten houden en ingrijpen als iemand zich te uitbundig gedraagt. Maar nu gingen ze gretig op de foto met de kleurrijk uitgedoste supporters. Want de fans uit alle uithoeken van de wereld maakten er een groot feest van in de speelsteden. Geen rellen, geen hooligans die met stoelen en bierglazen gooien, geen confrontaties met de politie. Nee, gewoon een geweldig voetbalfeest, waarbij iedereen in zijn waarde werd gelaten.

4. Schoonheden

Het gebeurt wel vaker tijdens eindtoernooien dat mooie vrouwen op de tribune in beeld worden gebracht door cameramannen en fotografen. Maar tijdens het WK in Rusland leek het net een tikkeltje ‘erger’. Zo’n beetje tijdens elke wedstrijd verschenen er beelden van supporters die net zo goed als model kunnen doorgaan. Enkelen waren ook daadwerkelijk model en probeerden de show te stelen. In veel gevallen lukte dat en werden de video’s en foto’s veelvuldig gedeeld op social media. Dit tot grote ergernis van de FIFA. Na klachten van discriminatiegroep Fare Network deed de wereldvoetbalbond een beroep op cameramensen en fotografen om niet alleen maar mooie vrouwen in beeld te brengen. Deze oproep kwam wel pas na de halve finales…

5. Mislukte missie

Vlak voor het begin van het WK vroegen we prominenten uit de wereld wie het toernooi ging winnen. Veel kenners zeiden Argentinië en dat kwam vooral voort uit de gunfactor. Zo zei Guus Hiddink dat hij Lionel Messi graag met de gouden beker had zien staan zwaaien, omdat de baltovenaar zo ontzettend veel voor het voetbal heeft betekend. Maar Messi’s missie mislukte. De Argentijnen bleken simpelweg niet goed genoeg te zijn om verder te komen dan de achtste finale, waarin Frankrijk te sterk was. In de groepsfase werden Messi & co al de les gelezen door Kroatië. Dat ze het onderspit moesten delven tegen de twee finalisten is een wel heel schrale troost voor Argentinië en Messi, die ons nog wel even liet smullen dankzij zijn wonderschone balcontrole en doelpunt tegen Nigeria. Hij had liever op een andere manier afscheid genomen van het WK.

6. VAR

Het was op z’n zachtst gezegd even wennen, maar na een paar duels was de Video Assistant Referee niet meer weg te denken. Hij was voor het eerst actief tijdens een WK en het werd direct duidelijk dat hij discussies over bijvoorbeeld strafschoppen op handsballen niet kon wegnemen. De ene VAR is de andere niet. Soms was het voor de tv-kijkers onbegrijpelijk dat een penalty wel of niet werd gegeven, terwijl op beeld toch duidelijk te zien was dat het tegenovergestelde het geval was. Ook de VAR interpreteert op zijn eigen manier. Dat wordt nog wat tijdens het nieuwe Eredivisieseizoen, waar de hulpscheidsrechter voor het eerst actief zal zijn. We zijn benieuwd.

7. Stervende zwaan

Het was een van de grootste ergernissen van dit WK. De Braziliaan Neymar bleef maar over het veld rollen en doen alsof er zojuist een kogel door welk ledemaat dan ook was gejaagd. Het was zelfs reden voor iemand uit te rekenen hoe lang de duurste voetballer ter wereld in totaal op het gras had liggen rollebollen. In vier wedstrijden stond hij 13 minuten en 50 minuten niet op zijn benen. Ongetwijfeld een record.

8. Counterkunst

De uitworp van Courtois. De rush met bal aan de voet door De Bruyne. De voorzet van Meunier. Het overstapte van Lukaka. En de afronding van Chadli. En dat allemaal in een tijdsbestek van tien seconden. Als de Belgen ons iets hebben geleerd tijdens dit toernooi is het dat counteren een kunst is. Wat een doelpunt zeg, tegen Japan. Meesterlijk. Zo een hadden de Rode Duivels er ook wel tegen Frankrijk kunnen gebruiken…

9. Dolle Diego

Met twee opgestoken middelvingers vierde Diego Armando Maradona dat zijn Argentinië de groepsfase had overleefd. Voor de iets oudere voetballiefhebbers onder ons was het schrijnend om te zien hoe de voormalige dribbelkoning zich gedroeg in de skybox. Op een gegeven moment moest hij zelfs weggedragen worden. Het had er alle schijn van dat hij veel te veel had gedronken of een net iets te sterke drug had gebruikt. Of allebei. Volgens Russische media moest hij zelfs naar het ziekenhuis gebracht worden. Onzin, zei Pluisje zelf. „Ik voel me prima, ben levendig en ik word goed verzorgd.” Gelukkig maar.

10. Brandschoon

Ja, de beelden van doelpunten en juichende spelers en fans waren mooi. Maar ook na het laatste fluitsignaal van wedstrijden viel er nog genoeg te genieten op de tribunes. Zo was te zien hoe de supporters van Senegal en Japan hun eigen rotzooi opruimen. Ze verzamelden plastic bekers, kartonnen houdertjes en lege zakjes chips in een grote afvalzak om die vervolgens netjes weg te gooien. Zelden werden tijdens een WK de tribunes zo schoon achtergelaten. Ook de Japanse voetballers lieten zich wat dat betreft van hun beste kant zien. Meestal is een kleedkamer een verzameling van gras, modder, sporttape, lege flesjes en folie van energierepen, maar de Japanners ruimden alles zelf op. Na de uitschakeling tegen België in de achtste finale lieten ze in de kleedkamer een vertederend briefje achter: Bedankt Iedereen! Klasse.

11. Ronaldo

Wat beleefde hij een weergaloze start. Een hattrick. Op een WK. Tegen Spanje. Cristiano Ronaldo kon zijn geluk niet op. Zeker toen hij in het tweede groepsduel tegen Marokko weer trefzeker was. Zou het zijn toernooi gaan worden? Al in de achtste finale tegen Uruguay werd die vraag met ‘nee’ beantwoord. CR7 was een illusie armer, want hij geloofde écht dat Portugal na het EK ook het WK kon winnen. Niet zo heel lang na de uitschakeling werd Ronaldo opgevrolijkt door zijn transfer van Real Madrid naar Juventus. Zo snel kan het gaan.

12. It’s coming home

Het voetballiedje uit 1996, toen Engeland het EK organiseerde, bleef richting de halve finale van het WK steeds vaker in je hoofd rondzingen. „It’s coming home, it’s coming home, it’s coming, football is coming home.” Ooit bedacht als nummer om te vieren dat het voetbal terugkeerde naar de bakermat van de sport. De afgelopen weken werd het gebruikt om het geloof in de wereldtitel te onderstrepen. Maar Engeland keerde zonder gouden beker terug naar huis. Toch was de hele natie trots. „We tellen weer mee in de voetbalwereld”, is de teneur aan de overkant van de Noordzee.