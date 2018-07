'Kroaten schuiven het corruptieschandaal even opzij'

Nog niet zo heel lang geleden waren de Kroaten pislink op Luka Modric en Dejan Lovren. De twee voetballers zijn verwikkeld in een van de grootste corruptieschandalen die het land ooit heeft gekend. Ze worden verdacht van meineed tijdens de rechtszaak tegen Zdravko Mamic, voetbalmakelaar en ex-eigenaar van hun voormalige club Dinamo Zagreb. Een maand geleden werd hij veroordeeld tot 6,5 jaar gevangenisstraf wegens het verduisteren van ruim 15 miljoen euro en het oplichten van de belastingdienst voor een kleine 2 miljoen euro.

De voetbalfans van Kroatië hadden het nergens anders over in de aanloop naar het WK. Dat uitgerekend hun held Modric, captain van de nationale ploeg, onder één hoedje speelde met een crimineel was een schande. Nu hij in de finale tegen Frankrijk voor een van de grootste voetbalverrassingen kan zorgen, is het hem vergeven.

Feestelijk

„De mensen willen er even niet aan denken”, zegt Mitra Nazar. De Nederlandse freelance journaliste is momenteel in Zagreb om voor de NOS verslag te doen van de feestelijke stemming in de hoofdstad van het voetbalgekke land. „Hoe verder Kroatië in het toernooi kwam, des te minder er over het corruptieschandaal werd gesproken. Ik zie hier nu allemaal mensen met het shirt van de Kroatische ploeg lopen met achterop de naam van Modric. Het is verreweg het meest verkochte shirt van dit moment.”

Nazar was getuige van het enorme feest dat woensdagavond losbarstte toen in de halve finale Engeland werd verslagen. „Het leek wel oudejaarsavond. Het was een gekkenhuis, compleet met vuurwerk en rookbommen. Terwijl het allemaal best treurig begon op het grote plein waar duizenden mensen op een scherm de wedstrijd volgden. Na de 1-0 voor Engeland begon het ook nog eens te regenen en stonden mensen onder hun paraplu sip naar het scherm te staren. Maar na de gelijkmaker sloeg de stemming volledig om en na de 2-1 werd het een fantastisch feest. Iedereen ging he-le-maal los.”

Crisis

Kun je nagaan als zondag de wereldtitel wordt binnengesleept. Dan barst er een nationaal feest los dat zijn weerga niet kent. Nazar: „Ik sprak een socioloog en die zei dat Kroatië dan, na de onafhankelijkheid in 1991 en de aansluiting bij de Europese Unie in 2013, eindelijk helemaal af is. Van alle Balkanlanden gaat het met Kroatië het best, maar men heeft nog steeds last van de oorlog en de economische crisis. Daarom zou het voor het land geweldig zijn als Frankrijk wordt verslagen. Al denk ik dat het bij een nederlaag ook een groot feest blijft, hier in Zagreb. Voor heel veel mensen is het WK al geslaagd, omdat ze verder zijn gekomen dan in 1998 toen Frankrijk in de halve finale te sterk was. Maar sportieve wraak nemen op de Fransen zou nóg meer voldoening geven.”