Frankrijk voor de tweede keer wereldkampioen

Björn Kuipers gaat de WK-finale in Rusland niet fluiten. De scheidsrechter uit Oldenzaal is door de wereldvoetbalbond FIFA aangesteld als vierde official bij de WK-finale tussen Kroatië en Frankrijk en heeft daarmee een bijrol. De Argentijnse arbiter Nestor Pitana is gekozen als leidsman.

Daarmee gaat de grote droom van Kuipers om op een WK een finale te fluiten niet in vervulling. Het WK in Rusland is Kuipers' laatste eindtoernooi. Hij floot ook al tijdens de EK's in 2012 en 2016 en het WK in 2014. Kuipers floot wel de finale van de Europa League en de Confederations Cup in 2013 en de eindstrijd van de Champions League in 2014.

Dit jaar had Kuipers in Rusland de leiding over de groepsduels Uruguay-Egypte en Brazilië-Costa Rica, de achtste finale tussen Spanje en Rusland en de kwartfinale tussen Engeland en Zweden. In de halve finale tussen Kroatië en Engeland was hij, net als in de aankomende finale, vierde official.